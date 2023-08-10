Алкогольний виробник продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує вести бізнес в Росії та активно шукає там нових співробітників.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в РФ і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії", – повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що вихід низки провідних міжнародних власників алкогольних брендів з ринку РФ знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік війни в Україні.

Відео дня

Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, виручка "Бакарди Рус" 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд, це на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад 12 млн дол.

Таким чином, наголосили в НАЗК, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України.

Повідомляється, що Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах.

Зазначається, що загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.

Іншими відомими брендами компанії є бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Діяльність Bacardi в Росії

Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабної війни російська філія "Бакарді Рус" зареєструвала 37 нових складських одиниць товару.

Імпортовані в Росію продукти виробництва Bacardi Limited включають горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландський віскі Dewar's, текілу Patrón та вермут під брендом Martini, просекко та інші продукти.

Вас також можуть зацікавити новини: