Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія продовжує вести бізнес в Росії та активно шукає там нових співробітників.
"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в РФ і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії", – повідомляє прес-служба НАЗК.
Зазначається, що вихід низки провідних міжнародних власників алкогольних брендів з ринку РФ знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік війни в Україні.
Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, виручка "Бакарди Рус" 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд, це на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад 12 млн дол.
Таким чином, наголосили в НАЗК, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України.
Повідомляється, що Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах.
Зазначається, що загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.
Іншими відомими брендами компанії є бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).
Діяльність Bacardi в Росії
Як повідомляв УНІАН, від початку повномасштабної війни російська філія "Бакарді Рус" зареєструвала 37 нових складських одиниць товару.
Імпортовані в Росію продукти виробництва Bacardi Limited включають горілку Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландський віскі Dewar's, текілу Patrón та вермут під брендом Martini, просекко та інші продукти.