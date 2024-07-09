Експерти закликають польський уряд запровадити пільги для економічних мігрантів з Азії та Південної Америки.

У публічному просторі Польщі є інформація про можливі масові виїзди українців з Польщі. Цей сценарій пов'язаний з дією закону про мобілізацію, відповідно до якого чоловіки віком 18-60 років зобов'язані до 17 липня оновити дані. Військовозобов’язаним українцям за кордоном обмежать доступ до консульських послуг, якщо вони проігнорують вказану норму, пише Business Insider.

Як наслідок, біженці з паспортами, термін дії яких закінчується, можуть втратити можливість подорожувати та працювати, наголошує Мацей Пелка з Gi Group Poland.

Норми закону, що обмеження доступу до консульських послуг, означатимуть необхідність залишити Польщу: "Якщо ми як держава будемо діяти радикально щодо таких людей, вони почнуть переїжджати в менш репресивні країни Західної Європи", – заявив експерт з ринку праці та президент правління групи Weegree. Гжегож Куліш.

Відео дня

Зазначається, що на кінець березня 2024 року на страховому обліку в Польщі перебувало 762,2 тис. працівників з України, з яких біля 52% – чоловіки. Більшість із них працює у сфері будівництва, промисловості, логістики, сільського господарства, а також у торгівлі, розповів президент агенції працевлаштування Trenkwalder Войцех Ратайчик.

Водночас Джоанна Бідерман з агентства зайнятості Randstad наголошує, що найбільше занепокоєння викликають компанії, де через профіль бізнесу в командах переважають чоловіки. За словами експерта, такі умови не обов’язково стимулюють працевлаштування жінок. Легка та харчова промисловість не виявляють такого занепокоєння.

Варіанти для українців

На думку Мацея Пелки, можна припустити, що раптовий відтік українських громадян нереальний. Це досить довгострокова перспектива. Частина українців приїхала перед початком війни і безперервно перебуває щонайменше п’ять років. Вони зможуть продовжувати працювати та подати заяву на продовження чи видачу документів, які дають змогу легально працювати та перебувати в Польщі на основі, наприклад, карти довготермінового резидента. А особи, які одружені з поляками або мають польське походження, можуть претендувати на отримання посвідки на постійне проживання, карти поляка чи польського громадянства. Однак такі можливості не будуть доступні для чоловіків, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року, і це може змусити їх шукати рішення.

Передбачається, що відтік може торкнутися тисячі людей. Скільки чоловіків залишить польський ринок праці, залежатиме від різних факторів, таких як політичні та адміністративні рішення в Україні та масштаби мобілізації. До того ж наразі невідомі жодні правові механізми, які могли б призвести до примусового видворення працівників з Польщі, додала Джоанна Бідерман.

Як зазначає Войцех Ратайчик, компанії в Польщі вже кілька місяців систематично втрачають працівників з України. Вони вирішують поїхати в інші країни ЄС, де пропонують вищі зарплати. Мобілізаційний акт – лише ще один фактор, який може збільшити масштабність поїздок. Однак експерт не очікує, що це спричинить раптовий, великий чи різкий відтік працівників.

Країни Західної Європи теж борються з проблемою пропозиції на ринку праці. Вони мають досвід міграції з Північної Африки. Тому українців там радо зустрінуть, зокрема йдеться про Бельгію, Нідерланди та Францію.

Експерти закликають польський уряд запровадити пільги для економічних мігрантів з Азії та Південної Америки. Це найпростіший спосіб заповнити кадрові прогалини в польських компаніях на робочих та некваліфікованих посадах. Перш за все, потрібно прискорити процедури легалізації перебування та роботи для кандидатів з Азії чи Латинської Америки. Однак замінити повністю замінити українців вони не зможуть з огляду на культурні та трудові відмінності, які стануть великою проблемою для роботодавців.

Українці в Польщі

Раніше УНІАН писав, що у Польщі спостерігається дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки. Наразі триває високий сезон виробництва і сільськогосподарських робіт. На ринку праці представлено багато вакансій, але роботодавцям важко знайти людей.

У липні 2024 року польський уряд оголосив про скасування програми підтримки, яка передбачала виплату 40 злотих на добу за розміщення біженців з України.

Вас також можуть зацікавити новини: