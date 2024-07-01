Найчастіше українцям пропонують просту фізичну роботу, де не обов’язково знати польську мову.

У Польщі спостерігається дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки. Наразі триває високий сезон виробництва і сільськогосподарських робіт. На ринку праці представлено багато вакансій, але роботодавцям важко знайти людей. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповіла директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

За її словами, однією з причин є те, що українці, які зазвичай приїжджають в Польщу з метою заробітку, зараз вибирають західні країни Європи через вищі зарплати. Крім того, українські чоловіки не можуть виїжджати за кордон на роботу.

"Особливо гостро відчувають дефіцит кадрів – агросектор і будівельна сфера, оскільки часто таку роботу виконують в Польщі українці. Польські фермери скаржаться, що цьогоріч мають потребу у сезонних працівниках на 20% вищу, ніж торік, але людей на роботу знайти надзвичайно складно", – говорить експерт.

Відео дня

Також найбільше роботи на різного роду логістичних складах, оскільки почався сезон розпродажів. Є багато вакансій на виробництві – підприємствах харчової і переробної промисловості. До того ж є робота у машинобудівній галузі. У літній сезон збільшується кількість вакансій у сфері послуг та готельному бізнесі. Для роботи в ресторанах і кафе потрібно знати польську мову на комунікативному рівні. Є випадки, коли власниці бізнесу в Україні після приїзду до Польщі розпочали свою кар’єру з простої фізичної роботи на підприємствах чи складах, а зараз вже відкрили свій бізнес, розповідає експертка.

Зарплати українських робітників

"Найчастіше українцям пропонують просту фізичну роботу, де не обов’язково знати польську мову. За неї платять в середньому 6-7 тис. злотих брутто (60,1-70,2 тис грн). Але зараз за рахунок додаткових годин та премій зарплата на деяких вакансіях може сягати 8-9 тис. злотих брутто (80,2 - 90,2 тис)", – зазначає Семенюк.

Водночас з 1 липня у Польщі підвищують мінімальні ставки. Це означає, що зарплата в середньому може збільшитися на 300 злотих брутто (3 тис. грн).

Українські біженці

Раніше УНІАН писав, що до українських біженців ставляться краще, ніж до людей, які тікали від інших воєн та надзвичайних ситуацій. Антирасистська комісія Ради Європи зазначила, що з початку повномасштабної війни в Україні було докладено "гідних захоплення зусиль" для підтримки українців.

Водночас польські громадяни почали менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, крім прийому українських дітей до польських шкіл.

Вас також можуть зацікавити новини: