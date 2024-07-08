Польський уряд створив кілька порталів, де можна знайти інформацію про доступне житло та інші види підтримки.

У липні 2024 року польський уряд оголосив про скасування програми підтримки, яка передбачала виплату 40 злотих на добу за розміщення біженців з України, пише Ukrainian in Poland.

Рішення про скасування програми було обґрунтоване урядом необхідністю оптимізації бюджету та зменшення навантаження на державні фінанси. Представники української діаспори, а також численні громадські організації висловили занепокоєння з приводу того, що скасування виплат може призвести до погіршення умов життя біженців.

Крім того, скасування програми може призвести до зниження рівня солідарності серед польського суспільства. Зниження державної підтримки може демотивувати деякі польські сім’ї продовжувати надавати допомогу українцям.

Відео дня

У вересні 2022 року були оприлюднені дані звіту, який свідчить, що лише 3% мешканців Польщі приймали біженців у своїх домівках. Переважно це були жінки та діти. Приблизно 525 000 біженців з України скористалися програмою. Найбільше їх було у Варшаві (119 500), Вроцлаві (106 900) та Гданську (59 800).

Де шукати безкоштовне житло в Польщі

Українським біженцям рекомендують перевіряти оголошення на офіційних урядових ресурсах. Польський уряд створив кілька порталів, де можна знайти інформацію про доступне житло та інші види підтримки. Один із таких ресурсів – Pomagam Ukrainie.

Різні благодійні організації та фонди також активно залучаються до допомоги українцям, надаючи підтримку в пошуку безкоштовного житла. До того ж у Польщі продовжують працювати центри прийому та пункти допомоги українцям. У багатьох містах діють тимчасові центри прийому для біженців, які забезпечують житлом та іншими необхідними ресурсами.

Знайти інформацію про безкоштовне житло для українців у Польщі можна також у соціальних мережах та онлайн-спільнотах.

Релігійні громади Польщі активно допомагають біженцям, пропонуючи житло та іншу підтримку. Звернення до місцевих органів влади або центрів соціального захисту може бути корисним для отримання інформації про доступне безкоштовне або соціальне житло. Муніципальні адміністрації часто мають спеціальні програми підтримки для біженців і можуть надати необхідну допомогу.

Програма 40+

Програма 40+ – грошова допомога для забезпечення проживання та харчування біженців з України. Власник або орендар житла (фізична або юридична особа), що надав притулок українським біженцям, мав право отримати державну компенсацію в розмірі 40 злотих на добу на кожну прийняту людину за її проживання та харчування.

Українці за кордоном

Раніше УНІАН писав, що Польща продовжила тимчасовий захист для українців до 30 вересня 2025 року, але припинила один з видів допомоги для біженців.

Лідер регіональної групи Християнський соціальний союз (політична партія в Німеччині) Олександр Добриндт закликав, щоб українці, які не мають роботи, повернулися "в безпечні райони Західної України". Однак уряд Німеччини відхилив пропозицію правлячої партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) депортувати непрацевлаштованих українських біженців.

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