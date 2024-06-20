За словами польського посадовця, у країні наразі фіксується небагато випадків нелегального перетину кордону.

Заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що у питанні депортації "ухилянтів" країна керується лише законодавством Європейського Союзу. За його словами, Польща не може на прохання уряду України створювати ситуацію, коли в різних країнах ЄС будуть принципово різні підходи до українських біженців.

"Якби ми, наприклад, погодилися передавати українському уряду інформацію про чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають на території Польщі, то це призвело б до того, що ці люди просто переїхали б в інші країни ЄС, де умови для них будуть кращі. Наприклад, до Німеччини чи Іспанії. І це буде явно не в інтересах ЄС, де воліли б уникнути повторних міграційних процесів. Тому ми виходимо із принципу, що це питання має бути вирішено на рівні не окремих країн, а саме на загальноєвропейському. А відповідно - бути обов’язковим для всіх країн ЄС", - зазначив він в інтерв'ю для "Європейської правди".

Водночас польський урядовець наголосив, що країна не підтримує тих, хто незаконно перетинає кордон. Він зауважив, що з 1 липня набирає силу норма, за якою статус біженців можуть отримати лише ті громадяни, які легально перетнули кордон Європейського Союзу.

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"Від 1 липня, згідно з новими правилами Польщі, статус PESEL UKR можна буде отримати тільки після пред'явлення дійсного проїзного документа. Тоді як досі було достатньо інших документів, а почасти інформацію заносили в базу даних зі слів самих заявників. Проте варто уточнити, що ця норма не стосується тих, хто вже прибув до Польщі раніше й отримав PESEL", - підкреслив Дущик.

Водночас він підкреслив, що у Польщі наразі фіксується небагато випадків нелегального перетину кордону з боку України. За інформацією прикордонної служби, такі випадки можна порахувати на пальцях.

"Інша справа - як реагуватиме Польща у разі заяв на реадмісію. В тому числі тих осіб, яких звинувачують в ухилянні від військової служби. Перш за все, ця реадмісія зараз працює. Українців, які вчиняють злочини на території Польщі, і зараз депортують в Україну. В цьому випадку той факт, що в Україні триває війна, не є перешкодою. Звичайно, Україна може відмовитися приймати їх, але досі таких проблем у нас не було", - зауважив польський посадовець.

Він навів приклад серед людей, які займаються перевезенням нелегальних мігрантів від кордону Білорусі, часто такими є українці. Коли їм визначають покарання, то здебільшого передають українській стороні.

"Що стосується питання ухиляння від мобілізації, то тут є проблема, оскільки в Україні діє воєнний стан, а в Польщі - ні. А відповідно, кримінальна справа, відкрита за статтею про ухилення від мобілізації, не є підставою для передачі цієї людини в Україну. Тут діє принцип, що для передачі в іншу країну необхідно, щоб характер злочину, в якому звинувачують цю людину, однаково трактувався як в Україні, так і в Польщі. Проте це неможливо, принаймні - поки в Польщі немає воєнного стану", - додав Дущик.

Затримання ухилянтів - останні новини

Як писав УНІАН, прикордонники затримали групу ухилянтів, яка із гумовим човном зламала прикордонний паркан та прямувала до річки Тиса.

"П’ятеро у човні через Тису. Зламавши прикордонний паркан і з гумовим човном в руках прямували до Тиси 5-ро українців - в такий спосіб намагалися дістатися Угорщини", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Водночас помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв заявив, що в області порушників кордону, яких затримали при спробі втекти з країни, тепер одразу будуть відправляти до ТЦК.

"Раніше на усіх порушників, які намагались незаконно перетнути кордон, працівники складали протокол про адмінпорушення і відправляли в суд, який вирішував, яке покарання обрати. Зараз чітко прописано, якщо "по лінії ТЦК" людина перебуває у розшуку, прикордонники передають її поліції, а поліція доставляє прямо в ТЦК", - пояснив він.

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