Повільне повернення мігрантів зумовлюватиме збереження дефіциту робочої сили.

Поступове повернення українських мігрантів очікується з 2027 року, при цьому швидкість зворотної міграції залежатиме від безпекових ризиків. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Регулятор припускає, що цьогоріч за кордон виїде близько 200 тисяч українців. Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тисяч осіб). Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році у кількості близько 100 тисяч осіб

"Тривалий міграційний відплив та повільне повернення мігрантів зумовлюватимуть збереження дефіциту робочої сили та її суттєву нерівномірність за видами діяльності та регіонами. Це стримуватиме відновлення економіки та стимулюватиме подальше зростання зарплат більшими темпами, ніж зростання продуктивності, що посилюватиме інфляційний тиск", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що ризики нарощування активності бойових дій та/або інтенсивності обстрілів тилових регіонів, окупації нових територій або значно довшої тривалості високих безпекових ризиків зберігаються значними. У разі реалізації таких ризиків міграційний відплив посилиться.

При цьому більший дефіцит робочої сили може спричинити і активніша політика урядів приймаючих країн з утримання українців, особливо задіяних на ринку праці. Це також викличе скорочення кількості внутрішніх споживачів із відповідними гіршими наслідками для ВВП та інфляції.

"Водночас швидка нормалізація економічних умов, стрімке нарощування інвестицій у відновлення інфраструктури та виробничих потужностей з відповідною розбудовою робочих місць, а також активні зусилля уряду щодо кампаній з повернення мігрантів можуть пожвавити повернення українців і пом’якшити дефіцит робочої сили", - йдеться у документі.

Українські мігранти – останні новини

Кількість міжнародних мігрантів у всьому світі у минулому році сягнула 304 млн осіб – цей показник подвоївся з 1990 року. Україна в списку знаходиться на 50 місці – міжнародні мігранти становлять 13,4% її населення.

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що громадяни України, які знайшли прихисток у США, матимуть змогу залишатися в країні до завершення конфлікту.

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