Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишатися у США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив важливу та вкрай несподівану заяву щодо перебування українських біженців у США.

Під час розмови з журналістами в Білому домі американський лідер заявив, що громадяни України, які виїхали, рятуючись від війни та знайшли прихисток у США, матимуть змогу залишатися в країні до завершення конфлікту.

"Думаю, що так, ми дозволимо. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", – заявив Трамп.

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Це досить неочікувана заява, особливо зважаючи на послідовну риторику та попередні дії адміністрації Трампа, що свідчать про більш жорсткий підхід до імміграції - зокрема до осіб, що отримали тимчасовий легальний статус за програмами, започаткованими попередньою адміністрацією.

Українські біженці у США

Раніше УНІАН писав, що українські біженці у США бояться, що Трамп вижене їх з країни. Так, у квітні українські мігранти отримали електронний лист від Міністерства внутрішньої безпеки США, в якому йшлося про те, що "програми гуманітарного умовного звільнення припинено" і українцям треба покинути США. Хоча згодом цей лист було визнано помилкою.

Крім того, Reuters із посиланням на високопосадовця в адміністрації президента США Дональда Трампа повідомляло, що американський уряд скасує тимчасовий легальний статус приблизно для 240 тисяч українців, які втекли від війни.

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