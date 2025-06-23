На карті показано 20 країн із найвищою часткою міжнародних мігрантів.

Кількість міжнародних мігрантів у всьому світі у минулому році сягнула 304 млн осіб – цей показник подвоївся з 1990 року. Зараз фахівці Visual Capitalist створили інфографіку, на якій можна бачити країни з найвищою часткою міжнародних мігрантів.

Дані були отримані на основі висновків Організації Об'єднаних Націй.

Зазначимо, що міжнародним мігрантом називають людину, яка переїхала з однієї країни в іншу (добровільно або недобровільно). Термін охоплює як економічних мігрантів, так і осіб, які шукають притулку в інших країнах.

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Як повідомляється, станом на 2024 рік Катар мав найвищу у світі частку жителів, народжених за кордоном. Міжнародні мігранти становили понад три чверті (76,7%) його населення.

Загалом, саме країни Перської затоки – Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Кувейт – очолили список. Причина такої ситуації полягає в тому, що економіка цих країн дуже сильно залежить від іноземної робочої сили.

Кілька невеликих європейських країн, таких як Монако, Ліхтенштейн та Андорра, також мають дуже високу частку мігрантів. Це значною мірою пов'язано з невеликим населенням цих країн та тим, що вони відіграють роль фінансових і туристичних центрів.

Зазначимо також, що найбільшу кількість міжнародних мігрантів (за загальною чисельністю населення) зафіксували у США – 52,4 млн осіб. Це 15,2% населення країни.

Україна в списку знаходиться на 50 місці – міжнародні мігранти становлять 13,4% її населення.

Міграція населення – ситуація в Україні

Раніше Нацбанк повідомив, що упродовж минулого року відплив мігрантів з України тривав і загалом за рік становив близько 500 тис. осіб. Очікується, що цього року з країни поїдуть ще 200 тис. осіб, але потім вони повернуться.

Також на думку фахівців, з 2026 року почнеться повернення людей в Україну (очікують на близько 0,2 млн осіб).

Щоб покрити дефіцит працездатного населення, в Україну пропонують ввозити азіатських мігрантів. Втім, на думку фахівців, це навряд чи покращить загальну демографічну ситуацію.

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