Оксана Жолнович зазначила, що Україна має внутрішні можливості для вирішення проблеми дефіциту на ринку праці.

В Україні спостерігається дефіцит робочих рук на ринку праці. Залучення мігрантів для розв'язання цієї проблеми є другорядним, адже спершу потрібно думати про повернення українців з-за кордону та перекваліфікацію наявних працівників.

"Щодо іноземних мігрантів треба розуміти, що імміграційна політика потребує часу, знань і фінансів. Не вийде побудувати успішний імміграційний кейс без цього. Адже іммігранти, які приїхали в країну, не знають її мови, законів, не мають роботи та житла, - це суттєве додаткове навантаження на бюджет і ресурси країни. Тому ефективніше залучати на ринок праці тих українців, які сьогодні до нього ще не залучені", - розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

При цьому вона вказала, що в Україні працює лише 16% людей з інвалідністю, тоді як у Європі такий показник сягає 50%, а також жінок працює лише 47% порівняно з чоловіками, які залучені до роботи на рівні 67%.

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"Ми ще маємо внутрішній простір для залучення людей до ринку праці. Тому, на мій погляд, необхідність залучення великої кількості іноземців для роботи в Україні дещо перебільшена", - вважає Жолнович.

Водночас вона нагадала, що станом на кінець 2024 року за кордоном залишається 5,2 млн українських вимушених переселенців, а за розрахунками Центру економічних стратегій, після закінчення війни за кордоном залишиться 1,7 млн українців за оптимістичного сценарію, 2,3 млн - за середнього та 2,7 млн - за песимістичного.

"Ми постійно перебуваємо в діалозі з представниками тих країн, які надали притулок нашим громадянам, щодо повернення українців додому та можливих реінтеграційних виплат, які допоможуть налагодити життя в Україні після повернення. Однак зараз неможливо робити акцент на масовому поверненні українців додому, адже активна фаза війни триває, обстрілів мирних міст стає більше. Водночас уряд працює над тим, щоб Україна стала країною, в якій хочеться жити, працювати і виховувати дітей, і сподіваємося, що завдяки цьому щонайменше 3,5 млн українців захочуть повернутися додому", - підсумувала очільниця відомства.

Українські біженці в Європі

Українські біженці можуть залишитися в Європі назавжди. Згідно з нещодавнім дослідженням українського Центру економічної стратегії, лише 43% біженців з України по всьому світу планують повернутися, а два роки тому йшлося про 74%.

За даними Євростату, завдяки українським біженцям показник безробіття в Польщі та Чехії знизився до 2,6%, досягнувши історичного мінімуму. У Німеччині безробіття становить 3%, тоді як найвищий показник серед країн Єврозони зафіксовано в Іспанії - 10%. У Швеції цей рівень сягає 8,9%, а в Греції та Фінляндії однаково - 8,7%.

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