Тільки одна російська компанія з початку вторгнення купила українських запчастин більш ніж на 150 мільйонів гривень.

Українські підприємства продовжують забезпечувати російську авіапромисловість комплектуючими для військової техніки, попри повномасштабну війну і санкції. Тільки одна компанія "Авіа ФЕД сервіс" поставила таких товарів на 370 млн рублів (понад 151 млн грн), пише видання "Важливі історії".

Як з'ясували журналісти на основі митних даних, компанія імпортувала комплектуючі для літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" майже на 120 млн рублів, запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 виробництва Київського заводу "Радар" більш ніж на 67 млн, деталі двигунів Ан-24 і Ан-12 виробництва "Мотор Січ", а також продукцію Київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн. Також компанія купує товари у Франції, США та Великобританії.

Як з'ясували журналісти, російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована в 1993 році як представництво Харківського заводу "ФЕД". За даними "Важливих історій", нинішній директор компанії Олександр Решетник родом з Луганська, а вищу освіту здобув у Харкові, на його персональному сайті є фотографії з працівниками заводу "ФЕД".

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За даними російського реєстру держзакупівель, клієнтами "Авіа ФЕД сервіс" в основному є Міністерство оборони Росії, підприємства держкорпорації "Ростех" і президентський спеціальний льотний загін "Росія".

"Важливі історії" відзначають, що після початку війни на Донбасі Харківський завод "ФЕД" офіційно зупинив всі поставки в Росію, втративши при цьому близько 70% продажів. А в 2018 році безпосередньо компанія "Авіа ФЕД сервіс" потрапила під українські санкції. За даними "Важливих історій", з цієї причини у 2022-2023 роках поставки з України вона отримувала не напряму, а через зареєстровану в ОАЕ компанію Linker. Нею керує людина на ім'я Андрій Курта, він нібито родом з Чернігова.

"Важливі історії" зв'язалися з власником Linker Олексієм Пальчиком. Він сказав, що поставками в Росію не займається. Директор "Авіа ФЕД сервіс" Олександр Решетник сказав журналістам, що продукція українських заводів, поставлена в Росію після повномасштабного вторгнення, була придбана в 2020-2021 роках і просто "лежала за кордоном".

Росія систематично обходить санкції

Як писав УНІАН, Росії вдається систематично обходити західні санкції. Яскравою ілюстрацією цього став недавній скандал з канадською системою виявлення безпілотників SkyEye, яку придбав російський технологічний університет МІРЕА.

Як показують журналістські розслідування, загалом Росія без особливих проблем імпортує будь-які санкційні товари, які їй потрібні. Для цього використовуються підставні компанії по всьому світу, а іноді товари поставляються навіть безпосередньо з країн Заходу відразу в Росію.

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