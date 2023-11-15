Цей радар важить менше ніж 10 кг і здатен "вести" до 14 цілей одночасно.

Російський технологічний університет МІРЕА, попри антиросійські санкції, придбав та отримав систему виявлення безпілотників SkyEye, яку розробила канадська компанія Skycope Technologies.

Про це пише російське Агентство, яке виявило відповідну інформацію на сайті держзакупівель країни-агресора. Зазначається, що контракт був відкритий 11 травня, а вже 7 червня вищий навчальний заклад отримав SkyEye. Вартість контракту склала 4,5 млн рублів.

Як зазначається, ввезення такого обладнання до країни-агресорки, ймовірно, порушує санкції Канади. Однак постачальником за контрактом виступив приватний підприємець, який доклав до держконтракту декларацію Євразійського економічного союзу на ввезення систем SkyEye від січня 2023 року, видану московській компанії Техком.

Відео дня

Навчальний заклад, який придбав SkyEye займається розробкою систем протидії дронам. Він також придбав три китайські антидронові рушниці "Дрон 1200".

Що відомо про SkyEye

За даними компанії-виробника, цей радар важить менше ніж 10 кг і може бути розгорнутий протягом п'яти хвилин. SkyEye може "вести" до 14 цілей одночасно і здатна виявити БПЛА на відстані до 35 км на відкритій місцевості та до 10 км - в умовах міської забудови.

Бібліотека розпізнавання дронів цього радара містить понад 330 моделей. Однак система штучного інтелекту практично безпомилково ідентифікує й невідомі для SkyEye дрони.

Росія обходить санкції - що відомо

Як пише FT, економічні санкції ризикують втратити свою роль як політична зброя США. Натомість потрібні більш ефективне правозастосування та посилене дотримання вимог з боку приватного сектору.

Водночас розслідувачі проекту The insider виявили, що виробники "Кинджалів" досі отримують матеріали з Європи. Це стало можливим, оскільки підрядники оборонних підприємств, які випускають гіперзвукові ракети, досі не потрапили під санкції Заходу.

Крім того, Росія навчилася обходити санкції на нафту та газ.

Вас також можуть зацікавити новини: