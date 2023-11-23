Також нові українські санкції торкнулися 303 юридичних осіб.

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про застосування санкцій, які торкнулися, зокрема екс-керівника адміністрації президента Росії Анатолія Чубайса та екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича.

Ці укази про рішення РНБО від 23 листопада "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" - №772/2023 та №773/2023 - опубліковано на сайті глави держави.

Ними вводяться в дію відповідні рішення РНБО, якими передбачається підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування санкцій. Обидва укази набирають чинності з дня їх опублікування.

Указами передбачається застосувати санкції до ряду фізичних та юридичних осіб. Загалом це 147 фізичних і 303 юридичні особи.

Так, перший указ стосується 60 фізичних осіб, санкції до яких застосовуються, переважно, на термін 10 років. Йдеться, зокрема про блокування активів та обмеження торговельних операцій. У цьому переліку є громадяни різних країн, зокрема Росії, Узбекистану, України, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. У списку цьому, серед інших, і екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.

Також цих указом 10-річні санкції запроваджуються щодо 93 юридичних осіб з місцезнаходженням у різних країнах, зокрема в Росії, на Кіпрі, в Туреччині та Китаї.

Санкції другого указу стосуються 87 фізичних та 210 юридичних осіб. Йдеться також, переважно, про санкції терміном на 10 років.

У переліку фізичних осіб, зокрема екс-керівник адміністрації президента Росії Анатолій Чубайс, а юридичних – російські енергетичні компанії.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування цих санкцій.

Зеленський пояснив запровадження санкцій

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський зауважив, що два сьогоднішніх пакети санкцій - це "синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають".

"Також це санкції проти суб’єктів держави-терориста, що мають відношення до критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії - це конкретна провина в тому, що російський терор продовжується", - наголосив він.

Глава держави додав, що Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. "І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені і на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що українські спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу щодо впровадження санкцій. "Будуть і інші санкційні рішення", - додав президент.

Санкції України проти РФ

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський підписав укази щодо застосування санкцій до понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб. Йдеться, зокрема про екс-прем’єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра освіти і науки України Дмитра Табачника, російського гауляйтера в Криму Сергія Аксьонова, голову "ЛНР" Леоніда Пасічника та колишнього народного депутата України Олега Царьова.

Серед юридичних осіб, під санкції потрапили товариство з обмеженою відповідальністю "Світ кіно", закрите акціонерне товариство Молодіжний оздоровчо-культурний комплекс "Черьомушки", державна бюджетна установа міста Москви "Фінансово-господарське управління мерії Москви".

Також у переліку Фонд-оператор президентських грантів із розвитку громадянського суспільства, Міжрегіональний громадський рух постраждалих у воєнних конфліктах, Всеросійська громадська організація "Молода гвардія Єдиної Росії" та благодійні організації.

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