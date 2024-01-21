Атака дронів цілу ніч спостерігалася в декількох російських областях.

У Ленінградській області РФ загорівся великий газовий термінал компанії "Новатек", який належить другу російського президента Володимира Путіна Геннадію Тимченку.

Як відзначив журналіст Денис Казанський, пожежа почалася через приліт безпілотника.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в порту Усть-Луга сталася пожежа, персонал евакуювали, але причину НП російський чиновник не уточнив.

Пр цьому, російський телеграм-канал "Обережно, новини" повідомляв, що жителі Кінгісеппа чули звуки пролітаючих безпілотників. А місцеве пітерське видання "Фонтанка" з посиланням на власні джерела повідомило, що в ніч на 21 січня незадовго до пожежі в Усть-Лузі російські сили ППО "засікли два БПЛА, що летять у бік Петербурга". Видання додало, що при підльоті до міста безпілотники змінили курс і полетіли в бік Кінгісеппського району і атакували газосховище "Новатек".

При цьому ні влада області, ні російське міноборони причину НП поки не назвали.

Вже вранці Дрозденко заявив, що рятувальники доповіли про локалізацію загоряння на терміналі "Новатек" у порту Усть-Луга. "Рівень пожежі знижено до 2", - написав він.

Відзначимо, що в ніч на 21 січня сталося ще кілька дронових атак на російські області. Так, вчора пізно ввечері міноборони РФ стверджувало, що засоби ППО збили український "безпілотний літальний апарат літакового типу" над Орловською областю. Там сказали, що ціллю дрона були якісь об'єкти на території області, але не уточнили які.

Ближче до ночі російське міноборони заявило, що засоби ППО збили ще один український безпілотник, але вже над Смоленською областю. А вже вночі міноборони РФ повідомило про нібито другу атаку безпілотників на область і заявило про знищення трьох дронів. Смоленська область знаходиться на захід від Москви і межує з територією Білорусі.

Крім того, вночі влада Тульської області повідомила, що регіон піддався атаці українських безпілотників. У місцевих пабліках розміщували відео, на яких в Тулі видно спалах, за ним сильний вибух.

Напади українських дронів на територію РФ

Вперше Ленінградська область РФ була атакована українськими дронами 18 січня. Досі найпівнічнішою і віддаленою від України точкою офіційно називали Псковську область. Пізніше стало відомо, що ця атака була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони.

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