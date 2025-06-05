J-35 є новим китайським багатоцільовим винищувачем п'ятого покоління.

Повідомлення, які циркулюють у мережі X, свідчать про те, що Китай розпочав постачання одразу кількох версій свого винищувача п’ятого покоління J-35 з технологією малопомітності. Про це пише Bulgarian Military.

Наземна версія літака створена для Повітряних сил Китайської Народної Республіки. Ця модифікація має одне носове колесо.

Палубна версія літака призначена для Військово-морських сил КНР. Вона оснащена складними крилами та спеціальним гаком для посадки на авіаносець.

Відео дня

Обидві версії літака є подальшим розвитком демонстраційного зразка FC-31, який вперше піднявся в небо у 2012 році. Ймовірно, J-35 оснащуються двома китайськими двигунами нового типу, наприклад, WS-13E.

На думку фахівців, малопомітність J-35 в сумі з його багатофункціональністю посилять здатність КНР до проєкції сили, особливо в спірних морських регіонах.

Бойова авіація Китаю - головне

Навіть ця історична подія (якщо вона дійсно мала місце) меркне на фоні двох інших, в саме - початку випробувань нових китайських літаків J-36 і J-50.

Дехто зі спостерігачів відносить їх до винищувачів шостого покоління. Таким чином, Китай може стати першим в світі, хто отримає такі літаки.

Нагадаємо, нещодавно в мережу виклали перші фото J-36 спереду. Як виявилось, літак має ще більш екстравагантний зовнішній вигляд, ніж передбачалось.

Варто також сказати, що Китай давно має на озброєнні винищувач п’ятого покоління. Мова про Chengdu J-20, який іноді називають "‎Чорний орел"‎. На одному з відео його можна бачити у так званому "режимі звіра".

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