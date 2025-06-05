Як зазначають у СБУ, Росія значною мірою залежить від поставок китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів.

Росія отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і, особливо, допомозі з боку Китаю. Про це виданню Politico повідомив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

"Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні системи, плати управління, навігацію. Вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність. Однак офіційно Китай дотримується всіх правил. Але тільки офіційно", - розповів він.

Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї в Росію, однак, за словами Александрова, Росія значною мірою залежить від поставок китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. Це дає змогу Росії скоротити відставання від України в галузі технологій і виробництва дронів.

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За його даними, РФ зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 000 у 2024 році до понад 30 000 цього року, а також до 2 мільйонів невеликих тактичних дронів:

"Вони мають намір виробити близько 30 000 безпілотників дальньої дії цих типів, а також 30 000 безпілотників несправжніх цілей, які вони використають для виснаження української ППО у 2025 році. Що стосується безпілотників FPV, росіяни мають намір виготовити цілих 2 мільйони з них у 2025 році".

Росія також збільшує застосування оптоволоконних дронів, які є невразливими для РЕБ. Українські війська раніше могли виявляти звичайні російські безпілотники, щойно вони піднімалися в небо, але це набагато складніше з оптоволоконними дронами.

"Тому нам доводиться використовувати різні акустичні та інші засоби для відстеження цих безпілотників", - розповів Politico один із командирів ЗСУ Андрій.

При цьому, за його словами, росіяни нарощують не тільки виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби:

"На нашій ділянці фронту радіочастоти змінюються кожні два тижні. Тому, коли держава постачає нам безпілотники, придатними до використання виявляються тільки близько 20 відсотків із них. Нам постійно доводиться витрачати додаткові кошти і час на переналаштування цих безпілотників".

Війна дронів - новини

Як писали ЗМІ, Росія використовує систему низьковисотної лазерної оборони "Тихий мисливець" китайського виробництва для збиття українських безпілотників. Це одна з найбільш значущих одиниць обладнання, яку РФ отримала від Китаю за час повномасштабної війни проти України.

Також WSJ писало, що США переспрямовують ключову технологію боротьби з БПЛА з України в американські війська. За даними видання, минулого місяця міністр оборони США Піт Хегсет уповноважив Пентагон постачати закуплені для України детонатори для ракет підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

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