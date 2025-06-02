Перспективний J-36 порівнюють з НЛО, які можна бачити на кіноекранах.

Перспективний китайський бойовий літак нового покоління J-36 має доволі екстравагантний вигляд, якщо дивитися на нього спереду. Фото виклав портал The War Zone.

Дехто зі спостерігачів звернув увагу на те, що літак схожий на НЛО, які можна бачити на кіноекранах та у науково-популярній літературі. Інші порівнюють J-36 із маскою Дарта Вейдера - центрального персонажа кіноепопеї Star Wars.

Нові дані підтверджують більш ранню тезу, згідно з якою літак має доволі широкий обтічник.

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Два члени екіпажу розміщуються пліч-о-пліч - подібно тому, як це можна бачити на бомбардувальниках Су-34 і Су-24М. Також можна роздивитися повітрозабірники.

Знімки демонструють, наскільки великим є літак. Вочевидь, J-36 значно більший за китайські винищувачі J-20 та J-35, а також американський F-35 Lightning II. Орієнтована довжина нового літака становить 23 м, тоді як його максимальна злітна вага може становити приблизно 50 т.

Китайські авіаційні новини

J-36 - не єдина китайська новинка зі світу бойової авіації. Інший нещодавно представлений літак отримав умовне позначення J-50.

Про нього також майже нічого невідомо. Передбачається, що J-50 має два двигуна (J-36 оснащений трьома), а все його озброєння розміщується у внутрішніх відсіках - це потрібно для забезпечення малопомітності.

Добре видно, що J-50 не має вертикального стабілізатора, що свідчить про намагання розробників забезпечити кращу малопомітність.

Також відомо, що КНР активно розробляє нові гелікоптери.

Один з них дуже схожий на американський Apache. Раніше фахівці заявили, що його могли створити на основі китайського багатоцільового гелікоптера Z-20, який, у свою чергу, є китайською "‎копією"‎ американського UH-60 Black Hawk.

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