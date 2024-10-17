Зазначається, що нова платформа для міжнародних платежів буде відокремлена від впливу Заходу.

Російська Федерація на саміті БРІКС наступного тижня спробує переконати партнерів у необхідності створення альтернативної платформи для міжнародних платежів, яка буде захищена від санкцій Заходу.

Видання Reuters пише, що Володимир Путін прагне зробити БРІКС, до якої ввійшли Єгипет, Ефіопія, Іран та ОАЕ, а також Бразилія, РФ, Індія, Китай і Південна Африка, потужною противагою Заходу у світовій політиці та торгівлі.

Саміт, який пройде 22-24 жовтня в Казані, Москва підносить як доказ того, що зусилля Заходу з ізоляції Росії провалилися. Москва хоче, щоб інші країни разом з нею перебудували світову фінансову систему і покінчили з пануванням долара США.

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Головним моментом у спробі позбутися американської валюти - створення нової платіжної системи, заснованої на мережі комерційних банків, пов'язаних один з одним через центральні банки країн БРІКС.

Система використовуватиме технологію блокчейн для зберігання і передачі цифрових токенів, забезпечених національними валютами. Це, зі свого боку, дасть змогу легко і безпечно обмінювати ці валюти, оминаючи необхідність доларових операцій.

У Росії вважають, що це вирішить проблеми з врегулюванням торговельних платежів, навіть із такими дружніми країнами, як Китай, де місцеві банки побоюються, що можуть потрапити під вторинні санкції США.

Ярослав Ліссоволик, засновник аналітичного центру BRICS+ Analytics, вважає, що створення такої системи технічно можливе, але потребуватиме часу.

"Після значного розширення членства в БРІКС минулого року досягнення консенсусу, ймовірно, стане складнішим", - сказав він.

Росія звинувачує наявні інститути, як-от Міжнародний валютний фонд, у служінні інтересам західних країн, і каже, що вони потребують "удосконалення, щоб краще служити світовій економіці, що розвивається". Минулого тижня міністр фінансів Росії Антон Силуанов закликав членів БРІКС створити альтернативу МВФ.

Серед інших ініціатив зі сприяння торгівлі та інвестиціям Росія також пропонує створити платформу BRICS Clear для торгівлі цінними паперами.

Росія, як найбільший у світі експортер пшениці, наполягає на створенні зернової біржі БРІКС за підтримки цінового агентства, щоб створити альтернативу західним біржам, на яких встановлюються міжнародні ціни на сільськогосподарську продукцію.

БРІКС проти Заходу - останні новини

Протягом останніх місяців кілька країн подали свої заявки на вступ до БРІКС - Куба, Азербайджан, Туреччина, Малайзія. Це доволі розширення антизахідного блоку бентежить західні країни.

Пізніше влада Шрі-Ланки заявила, що подає заявку на членство в БРІКС. Глава МЗС Віджітха Герат заявив, що заявка підкреслює намір країни зміцнювати зв'язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати свої багатосторонні відносини.

Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв отримав пропозиції щодо вступу країни до БРІКС, але країна поки що утримається від подачі заявки на вступ до організації.

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