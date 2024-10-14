БРІКС перетворюється на глобальний блок держав із антизахідною повісткою та проблемною демократією чи взагалі без неї.

Острівна держава Шрі-Ланка офіційно подає заявку на членство в міжнародному об’єднанні БРІКС. Про це повідомляє місцева газета The Morning.

Міністр закордонних справ Віджитха Герат заявив, що заявка підкреслює намір Шрі-Ланки зміцнювати зв’язки з економіками, що розвиваються, і диверсифікувати свої багатосторонні відносини.

Зазначається, що секретар Міністерства закордонних справ Аруні Віджевардане формально подасть заявку на членство під час саміту БРІКС, який пройде в російській Казані 23-24 жовтня.

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Довідково. Шрі-Ланка – держава на однойменному острові, в минулому також відомому як Цейлон. Лежить на південь від Індії в Індійському океані. Колишня британська колонія. Через низку прорахунків в економічній політиці протягом останніх років Шрі-Ланка впала в економічну та політичну залежність від Китаю.

Розширення БРІКС

Як писав УНІАН, міжнародне об’єднання БРІКС, в якому домінують Китай і Росія, почало активно розширювати свій склад в останні місяці. Якщо початково до нього входили Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, то в січні до них приєдналися Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет. Протягом останніх місяців ще кілька країн подали свої заявки на вступ до БРІКС – Куба, Азербайджан, Туреччина, Малайзія.

Днями Москва опублікувала амбітний план створити на базі БРІКС альтернативну систему міжнародних платежів, аби західні торговельні та фінансові санкції не могли впливати на торгівлю між учасниками блоку.

На Заході вже висловили своє занепокоєння.

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