Токаєв зустрівся з Олафом Шольцем - вони обговорили низку міждержавних ініціатив і обговорили питання війни в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснив візит до Казахстану для обговорення низки питань, зокрема, війни в Україні, пише Welt. Як повідомляють журналісти, на спільній пресконференції президент Касим-Жомарт Токаєв гучно заявив, що перемогти Росію під час війни неможливо.

"Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства, і насамперед для всіх країн, безпосередньо залучених до російсько-українського конфлікту. Це факт, що Росія у військовому відношенні непереможна", - сказав глава Казахстану.

За інформацією ЗМІ, Шольц, зі свого боку, підкреслив, що необхідна мирна конференція за участю Росії. Німецький лідер зазначив, що продовжить підтримувати Україну, але РФ має продемонструвати свою готовність до перемир'я і зробити власний внесок, припинивши військову агресію, заявляє видання.

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Токаєв додав, що вже зараз потрібно розглянути всі наявні мирні плани і припинити бойові дії - і тільки після цього "вирішувати територіальні суперечки", ідеться в матеріалі.

Мирні переговори

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині впевнені в необхідності забезпечити повагу до "законних інтересів українського народу".

"Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами і братами, і тому я дійсно вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна має здатися", - зазначив гендиректор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк.

Крім того, український посол зробив несподівану заяву щодо миру з РФ, зазначивши, що домовлятися потрібно за планом президента Володимира Зеленського, який складається з 10 пунктів.

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