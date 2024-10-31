Компанії доводиться спішно шукати нових постачальників акумуляторів.

Найбільша компанія-виробник безпілотників у США Skydio, яка також постачає дрони для українських військових, зіткнулася з проблемами у виробництві через санкції Китаю. Як пише Financial Times, Пекін заблокував постачання акумуляторів від єдиного постачальника компанії, тому Skydio доводиться спішно шукати альтернативи.

Skydio в середу повідомила своїм клієнтам, що унормовує кількість батарей, що поставляються з дронами через дії Китаю, і що не очікує нових постачальників до весни.

Санкції Китаю, введені 11 жовтня, вдарили по кількох американських групах, включно зі Skydio, у відповідь на схвалення Вашингтоном продажу ударних безпілотників Тайваню. За словами обізнаних чиновників, китайська влада відвідала постачальників Skydio, включно з Dongguan Poweramp - дочірньою компанією японської TDK, яка виробляє батареї для дронів, - і наказала їм розірвати договори.

Відео дня

Раніше компанія Skydio заявила, що відправила понад 1000 дронів на Україну для збору розвідданих і розвідувальних цілей. Дрони також використовувалися для документування військових злочинів Росії. Skydio також заявила, що її остання модель X10 стала першим американським дроном, який пройшов українські випробування РЕБ, і що Київ запросив тисячі таких дронів.

Китай і США - санкції

Раніше Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії - General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security. Причиною став продаж зброї Тайваню, коли на острові відбулася інавгурація нового президента.

Водночас у жовтні Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про запровадження санкцій проти однієї фізичної та трьох юридичних осіб, зокрема, з Китаю, оскільки вони причетні до виробництва російських ударних далекобійних БПЛА "Гарпія".

Вас також можуть зацікавити новини: