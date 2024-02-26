Заходи включають заморожування активів, заборону надавати кошти, заборону на в’їзд.

У понеділок, 26 лютого, Рада Євросоюзу вирішила продовжити санкції проти Білорусі, пов’язані з внутрішніми репресіями в країні та підтримкою війни Росії проти України. Обмеження продовжили до 28 лютого 2025 року. Про це повідомила прес-служба Європейської ради.

Зазначається, що рішення ухвалили на основі щорічного перегляду обмежувальних заходів. З серпня 2020 року ЄС запровадив кілька послідовних раундів індивідуальних і секторальних санкцій проти осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні РФ проти України.

Заходи включають заморожування активів і заборону надавати кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на в’їзд. Зараз у списку 233 особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 компаній.

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"Білорусь також залишається об'єктом цілеспрямованих економічних санкцій, включаючи обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті тощо", –– вказали у Єврораді.

Санкції проти РФ та Білорусі

Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій до другої річниці незаконного вторгнення Росії в Україну. Зазначається, що нові обмеження стосуються постачальників зброї РФ, зокрема, боєприпасів, систем залпового вогню, ракет.

Водночас влада США ухиляється від введення найризикованіших санкцій проти Росії. Хоча 200-сторінковий список об'єктів, розташованих у РФ, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, став найбільшим пакетом фінансових санкцій з 24 лютого 2022 року. Однак не менш примітними залишаються компанії та сектори, яких немає у великому списку.

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