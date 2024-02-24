Видання пояснило мотиви, через які американська влада ніяк не наважиться запровадити найсерйозніші антиросійські санкції.

Влада США ухиляється від введення найризикованіших санкцій проти Росії. На це звернуло увагу видання Bloomberg.

Як пише видання, хоча 200-сторінковий список об'єктів, розташованих у РФ, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, став найбільшим пакетом фінансових санкцій з 24 лютого 2022 року. Однак не менш примітними залишаються компанії та сектори, яких немає у великому списку - металургійний сектор, більш жорсткі санкції щодо енергетичного сектору і вторинні санкції щодо банків.

На думку журналістів, ця обережність відображає той факт, що, незважаючи на всі розмови президента США Джо Байдена про санкції, його команда все ще не бажає боротися з потоками доходів, відсутність яких дійсно може підірвати російську економіку. "Вони побоюються викликати серйозні потрясіння, які можуть позначитися на економіці США", - констатували журналісти.

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Видання зазначило, що можливими об'єктами агресивнішого підходу можуть стати іноземні банки, які допомагають РФ закуповувати технології та матеріали, а також торгівля збагаченим ураном і металами, такими як алюміній і нікель. США також можуть накласти арешт на заморожені російські державні резерви, але, як підкреслили журналісти, всі ці заходи пов'язані зі значними ризиками.

"Щоб дійсно вплинути на РФ, нам доведеться вдатися до більш стратегічних дій, які можуть мати згубні наслідки для глобальної економіки загалом... Нам доведеться почати ухвалювати складніші рішення та змиритися з наслідками, які будуть супроводжувати ці рішення", - зазначив колишній співробітник Міністерства фінансів і директор ініціативи "Економічна держава" в Атлантичній раді Кім Донован.

Санкції проти РФ

23 лютого було оприлюднено заяву президента США Джо Байдена про те, що його країна запроваджує проти Росії понад 500 нових санкцій через її війну проти України та за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

А 20 лютого Євросоюз продовжив на рік - до 24 лютого 2025 року, обмежувальні заходи проти РФ, запроваджені у зв'язку з незаконною анексією українських територій у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

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