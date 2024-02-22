Нові обмеження стосуються постачальників зброї.

Велика Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій до другої річниці незаконного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила прес-служба британського уряду.

Зазначається, що нові обмеження стосуються постачальників зброї РФ, зокрема, боєприпасів, систем залпового вогню, ракет. Також санкції спрямовані на ключові джерела російських доходів, обмежуючи торгівлю металами, діамантами та енергоносіями.

"Сьогоднішні заходи завадять Путіну оснастити свою армію високотехнологічним обладнанням і вкрай необхідною зброєю, а також заблокують йому можливість поповнити свою військову скарбницю, поки Україна захищається", – заявив міністр закордонних справ Девід Камерон.

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Під санкції потрапили, компанії, пов’язані з виробництвом боєприпасів. Сюди входить ДП "Свердлов", найбільше підприємство російської промисловості боєприпасів.

За словами міністра, також обмеження стосуються ключових російських імпортерів та виробників верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві важливих оборонних систем і компонентів, починаючи від ракет і двигунів до танків і винищувачів.

Нафтотрейдер "Нільс Труст" і його компанія Paramount Energy & Commodities SA. Troost, що сприяє безперешкодній торгівлі російською нафтою поза зоною дії санкцій, також потрапили під обмеження.

У санкційний список внесли Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють в російській енергетиці в рамках "тіньового флоту".

До того ж під санкції потрапили дві російські алмазні компанії та Павло Мариничев, генеральний директор "Алроси", найбільшого російського державного виробника алмазів. За оцінками, займають 30% частки світового алмазного ринку.

П'ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі також тепер стикнуться з обмеженнями, додали в британському уряді.

Підтримка Британії

У четвер, 22 лютого, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив, що Лондон надасть Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, Україна отримає 200 протитанкових ракет Brimstone.

До того ж Збройні сили України (ЗСУ) ймовірно вже використовують британські реактивні БПЛА QinetiQ Banshee Jet 80 в якості далекобійних дронів-камікадзе для ударів по російських позиціях.

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