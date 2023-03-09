Після візиту американського топ-дипломата в Анкару турецька митниця раптово згадала, що обходити санкції – незаконно.

Туреччина різко заблокувала транзит санкційних товарів в Росію. Про це в коментарі "Ъ FM" розповіли російські підприємці.

За словами учасників ринку, турецька митниця без попередження почала блокувати оформлення саме санкційних товарів, поставки яких в Росії називають "паралельним імпортом".

"Вчора ввечері стали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження. Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система дійсно все блокує", – заявив один зі співрозмовників.

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За словами комерційного директора компанії Transasia Logistics Валерії Савенкової, офіційних пояснень з боку Туреччини не буде, оскільки цим Анкара визнала б, що допомагає Росії обходити санкції.

Деякі співрозмовники висловили виданню своє припущення, що зупинка транзиту санкційних вантажів безпосередньо пов'язана з недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як Туреччина допомагає Росії обходити санкції

Протягом останнього року західні ЗМІ неодноразово писали, що Туреччина допомагає Росії обходити санкції. Зокрема Туреччина стала одним з основних маршрутів для поставки сучасних чіпів і мікросхем, виготовлених в ЄС та інших державах.

Американські чиновники прямо попереджали Туреччину, що її можуть очікувати неприємні наслідки якщо вона продовжить допомагати Росії в обході санкцій.

Окремим напрямком турецької допомоги агресору стали масштабні закупівлі російської нафти турецькими компаніями. Частина цієї нафти переробляється на турецьких НПЗ, частина - перепродується далі.

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