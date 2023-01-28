Чиновник Мінфіну США має намір обговорити зусилля щодо припинення спроб Росії ухилитися від санкцій і експортного контролю.

Заступник міністра фінансів США із фінансової розвідки і протидії тероризму Брайян Нельсон під час поїздки до Туреччини і на Близький Схід наступного тижня попередить країни і підприємства, що вони можуть втратити доступ до ринку США.

Це станеться, якщо вони будуть вести справи з організаціями, щодо яких введені санкції США. Як пише Reuters із посиланням на спікера Мінфіну США, Нельсон відвідає Оман, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину з 29 січня по 3 лютого.

В ході зустрічей з державними чиновниками, а також з діловими і фінансовими установами він нагадає їм, що Вашингтон буде продовжувати агресивно застосовувати свої санкції.

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"Особи та установи, що працюють у дозвільних юрисдикціях, ризикують потенційно втратити доступ до ринків США через те, що вони ведуть бізнес із організаціями, що знаходяться під санкціями, або не проводять належну перевірку", - сказав спікер Мінфіну.

Нельсон також має намір обговорити зусилля США щодо припинення спроб Росії ухилитися від санкцій і експортного контролю, введених у зв'язку з її жорстокою війною проти України, дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні, ризиками незаконного фінансування, що підривають економічне зростання, і іноземними інвестиціями.

В ході візиту до Туреччини Нельсон попередить підприємства й банки, що їм слід уникати операцій, пов'язаних із потенційною передачею технологій подвійного призначення, які в кінцевому підсумку можуть бути використані російськими військовими. Предмети подвійного призначення можуть мати як комерційне, так і військове застосування.

Раніше Анкара обіцяла, що росіянам завдяки Туреччині не вдасться обійти міжнародні санкції.

Вашингтон також стурбований ухиленням від санкцій США щодо Ірану. Минулого місяця Сполучені Штати ввели санкції щодо турецького бізнесмена Сіткі Аяна і його мережі фірм. Його звинувачують у сприянні продажу нафти і відмиванні грошей від імені Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

За словами представника Мінфіну, під час перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах Нельсон відзначить "погане дотримання санкцій" в країні.

Вашингтон запровадив низку санкцій щодо компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, за ухилення від санкцій, пов'язаних з Іраном, а в четвер запровадив санкції щодо авіаційної компанії з ОАЕ за підтримку російських найманців ПВК "Вагнера", яка бере участь у бойових дії проти України.

Санкції США проти Росії - хто допомагає обходити

Як повідомляв УНІАН, у Конгресі США готують механізми, які встановлять граничні ціни на російську нафту й при цьому не дозволять країні-агресору обходити санкції за допомогою Китаю та Індії. За даними WSJ, влада США розчарована тим, що основні покупці російської нафти, такі як Індія і Китай, можуть легко обійти режим обмеження цін і купити нафту за вищою вартістю. Якщо покупці користуються фінансовими послугами не із західних країн, вони можуть купувати російську нафту без всяких лімітів.

Також повідомлялося, що західні санкції щодо Російської Федерації притупили її можливість фінансувати війну. Але, як писав EUobserver, Китай і Туреччина допомагають РФ обійти запроваджені обмеження. Також Москві допомагає і Казахстан, а експорт ЄС до Киргизстану за період з 5 по 18 вересня 2022 року показав майже чотириразове зростання порівняно з до військовим періодом.

Крім того, частково покрити дефіцит і обійти санкції в Кремлі намагаються за допомогою "паралельного імпорту" комп'ютерів, смартфонів, побутової електроніки, запчастин для авто та інших товарів без дозволу правовласників.

У грудні стало відомо, що, попри запроваджені санкції, до Росії продовжують постачати мікрочіпи, вироблені західними компаніями. Так, для продажу мікрочіпів Росії були створені фірми-посередники в Туреччині та Гонконгу. Через компанії, зареєстровані в березні 2022 року, в РФ поставили чіпів на 777 млн доларів. Це деталі виробництва Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices та Infineon.

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