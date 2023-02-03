США заявили, що товари на десятки мільйонів доларів надходять до Росії і можуть бути використані агресором для продовження війни в Україні.

США повідомили Об'єднаним Арабським Еміратам і Туреччині, що їхні економічні та фінансові зв'язки з Росією перешкоджають зусиллям щодо стримування вторгнення Москви в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон, зустрівся з турецькими офіційними особами в п'ятницю, 3 лютого, щоб обговорити побоювання США з приводу зростання експорту, в який входять американські товари.

Офіційні особи США закликали Туреччину обмежити потік товарів до Росії. Як йдеться в матеріалі, офіційні особи США попередили своїх колег, що товари на десятки мільйонів доларів, що підлягають експортному контролю, надходять до Росії і можуть бути використані оборонною промисловістю для продовження війни в Україні.

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Як йдеться в матеріалі, в період з березня по жовтень минулого року десятки турецьких експортерів відправили в Росію товарів на суму близько 800 мільйонів доларів, в тому числі машин на 300 мільйонів доларів і електроніки на 80 мільйонів доларів.

Війна в Україні та позиція Туреччини:

Туреччина поглибила свої економічні та торговельні зв'язки з Росією, чому сприяли міцні особисті стосунки між президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Путіним.

Ердоган, який претендує на ще один президентський термін на виборах, заплнованих на травень, звернувся за фінансовою підтримкою до Росії, щоб допомогти впоратися з неспокійним періодом в економіці.

Ердоган також має добре налагоджені зв'язки з Києвом і прагне зробити Туреччину посередником у війні. 22 липня Україна і Росія підписали угоду про експорт українського зерна Чорним морем, а Туреччина стала посередником.

15 вересня 2022 року США та ЄС посилили тиск на Туреччину у зв'язку з тим, що російська платіжна система все ще була підключена до турецьких банків. В ЄС побоювалися, що банківський сектор Туреччини є лазівкою, яка дозволяє Росії обходити санкції.

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