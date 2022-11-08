У вересні РФ домовилася з Туреччиною про старт рублевих розрахунків за газ.

Влада Туреччини почали платити Російській Федерації за постачання газу в рублях. У найближчі місяці суми будуть збільшуватися

За даними Reuters, Москва просить своїх покупців оплачувати поставки в рублях, щоб зміцнити свою валюту. При цьому Анкара намагається стимулювати торгівлю, використовуючи ліру, яка постраждала від грошово-кредитної політики.

У вересні РФ домовилася з Туреччиною про старт рублевих розрахунків за газ. За словами міністра енергетики Туреччини Фатіха Донмеза, Анкара розробить дорожню карту зі створення газового хаба до кінця цього року.

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"Ми могли б організувати міжнародну газову конференцію, можливо, в січні або лютому, щоб зібрати разом постачальників газу і країн-імпортерів, щоб почути їхню думку, і ми будемо діяти відповідно до цього", - зазначив турецький чиновник.

Ембарго на російський газ - що відомо

31 серпня російський монополіст "Газпром" тимчасово зупинив поставки газу по "Північному потоку-1" через витоки мастила. При цьому спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тисячі євро за тисячу кубометрів.

2 вересня в РФ оголосили про повній зупинці прокачування газу по "Північному потоку-1". На цьому тлі спотова ціна газу 5 вересня підскочила на 30% до 2900 доларів за тисячу кубометрів. Вже в 20 числах вересня газ в Європі впав нижче 1,7 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

28 вересня країни ЄС зажадали обмежити ціну на газ. При цьому кілька європейських країн заявили про необхідність встановити верхню межу цін на газ для вироблення електроенергії.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон зазначив, що ЄС став незалежним від російського газу. У свою чергу міністр промисловості Італії Адольфо Урсо заявив, що Італія планує збільшити свій видобуток газу до 6 млрд м3 на рік.

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