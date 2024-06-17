Санкційні обмеження продовжили до 23 червня 2025 року.

В понеділок, 17 червня, Рада Євросоюзу вирішила продовжити до 23 червня 2025 року санкції проти РФ, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь. Про це йдеться у заяві прес-служби Ради ЄС.

Зазначається, що обмежувальні заходи, які наразі діють, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

Крім того, підлягає обмеженням з боку ЄС експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

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"Починаючи з 2022 року, Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною проти України. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання", – зазначили у Раді ЄС.

Санкції проти РФ

США запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Під "каток" обмежень цього разу потрапили фізичні та юридичні особи в РФ і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України.

США також погрожують санкціями китайським компаніям, що постачають РФ товари для військових потреб. Європейським компаніям теж зробили відповідне попередження.

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