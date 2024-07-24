Зазначається, що санкції працюють.

Володимир Путін "поширює брехню" про силу російської економіки. Ознаки погіршення ситуації перед обличчям жорстких санкцій зростають.

За словами міністрів фінансів восьми країн-членів Євросоюзу, є ознаки "радянізації" економіки з багатьма відмітними рисами колишнього СРСР, включно з експропріацією приватних активів для фінансування державних видатків, "повною зневагою до соціального й економічного добробуту населення" і переорієнтацією економіки на війну в Україні.

"Якщо Путін продовжить йти цим шляхом, довгостроковий збиток для російської економіки буде значним", - цитує видання Guardian чиновників.

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Вони зазначили, що західним демократіям конче необхідно переломити ситуацію, оскільки вони побоюються, що коли в Україні завершиться, то Росія витратить наступні кілька років на перегрупування своєї економіки, що слабшає, для другого нападу на Європу.

"Перебудувавши російську економіку на радянський лад, Путін поставив її на шлях, що веде до занепаду. Тепер Заходу час ще більше посилити тиск. Підтримка України і підрив здатності Росії вести війну на кожному кроці повинні стати головним пріоритетом кожної демократичної країни", - заявили дипломати.

При цьому зазначено, що Путін і його авторитарний режим поширюють неправдиву інформацію про те, що російська економіка сильна, а її військова машина не постраждала від західних санкцій.

"Це брехня, яка має бути спростована. Насправді існує безліч ознак того, що російська військова економіка деградує. Санкції та інші заходи, спрямовані на ослаблення російської економіки, ефективні, але можна зробити ще більше. Ми повинні продовжувати посилювати тиск на режим Путіна і підтримувати Україну", - йдеться в повідомленні.

Міністри хочуть посилити санкції у сфері енергетики, фінансів і технологій, що ввозяться в Росію, щоб перекрити шляхи обходу.

Економіка Росії - останні новини

У Росії вже шостий місяць поспіль фіксують зростання цін на продукти і паливо, що свідчить про труднощі, з якими зіткнувся Центробанк РФ у боротьбі з інфляцією. Річна інфляція в країні-агресорі в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця.

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