Платежі перестануть приймати з 24 червня.

Санкції США змусили один із найбільших банків Китаю відмовитися від операцій із банками Росії. Зокрема, йдеться про російську "дочку" китайського Bank of China.

Російське видання "Коммерсант" пише, що єдина дочірня структура в РФ найбільшого китайського банку Bank of China з 24 червня більше не буде обробляти платежі в юанях від підсанкційних російських банків.

При цьому зазначено, що з непідсанкційними кредитними організаціями Росії Bank of China поки що продовжує працювати.

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При цьому останнім часом російські платежі все частіше проводять через небанківських платіжних агентів, щоб уникнути уваги регуляторів.

Зазначається, що Bank of China - опорна кредитна організація для китайського бізнесу, держструктур і російських компаній. При цьому російська "дочка" Bank of China посідає друге місце за розміром активів серед дочірніх структур банків Китаю - 6,7 мільярда доларів на кінець першого кварталу 2024 року.

Санкції США проти Росії - останні новини

США розширили санкції проти Росії, зокрема торкнувшись китайських компаній, що продають Москві напівпровідники.

Пекін і Москва також роблятьскладні кроки для забезпечення двосторонніх платежів, що потенційно може піддати санкціям деякі китайські фінансові фірми.

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