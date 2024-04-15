США і Велика Британія ввели заборону на приймання біржами нового російського алюмінію, що накрутило ціну на нього на 9,4%, але потім він знову подешевшав.

Метали різко зросли в ціні, зокрема алюміній піднявся до рекордної позначки. Ринок відреагував на санкції США та Великої Британії проти російських металів, що безпосередньо вплинуло на Лондонську біржу (LME).

Видання Bloomberg пише, що обмеження на поставки алюмінію, нікелю і міді не заважають Росії продавати свої метали покупцям за межами США або Великої Британії і не обмежують переважну частину світової торгівлі металами.

При цьому санкції все одно позначаться на ринках металів. Річ у тім, що ціни, встановлені LME, використовуються як еталон і фігурують чи не у всіх контрактах у світі.

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"Хоча нові обмеження не зупинять торгівлю російським металом, ми можемо побачити деяку тимчасову підтримку цін на мідь, алюміній і нікель", - заявила Емі Гоуер, стратег з металів Morgan Stanley. "Це буде особливо актуально, якщо заборона на поставки на склади LME і CME змусить трейдерів і користувачів менш охоче працювати з російськими матеріалами та порушить ширші торгові потоки".

Під час відкриття ринку алюміній підскочив на 9,4 %, що є найвищим показником з моменту появи нинішньої форми контракту в 1987 році, а нікель подорожчав на 8,8%. Однак з початком торгів у Європі обидва метали подорожчали лише на 2%, а мідь практично не змінилася. На Шанхайській ф'ючерсній біржі алюміній закрився з невеликим зниженням, а нікель зріс на 0,7%.

Росія є важливим виробником металів, на її частку припадає 6% світових поставок нікелю, 5% алюмінію і 4% міді. Обмеження забороняють нові російські поставки цих металів на LME, а також на Чиказьку товарну біржу, водночас дозволяючи поставки металу, виробленого до 13 квітня.

Зростання цін зумовлене страхом, що санкції скоротять "російські потоки на західні ринки". Ці заходи, схоже, закріплять статус Китаю як покупця останньої інстанції для Москви, внаслідок чого російські поставки будуть торгуватися з дедалі більшим дисконтом до базових цін на LME.

До 11:34 ранку за лондонським часом алюміній подорожчав на 2%, до 2 544,50 доларів за тонну, а нікель - на 1,7%.

Санкції проти алюмінію, нікелею та крейди з РФ - що відомо

Видання Politico писало, що європейські виробники алюмінію за підтримки чотирьох країн Євросоюзу вимагали запровадити ембарго на імпорт алюмінію з Росії в рамках нового пакета санкцій проти РФ.

13 квітня США в координації з Великою Британією ввели дві нові заборони з метою підірвати доходи, які РФ отримує від експорту алюмінію, міді та нікелю.

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