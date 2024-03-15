Захід не впроваджував санкції проти "Русала" чи російського алюмінію, однак деякі споживачі уникають нових угод щодо металів російського виробництва.

Російська алюмінієва компанія, один із найбільших у світі виробників первинного алюмінію "Русал" Олега Дерипаски, якого називають "улюбленим олігархом" президента Росії Володимира Путіна, повідомила про падіння чистого прибутку у 2023 році через зниження цін, незважаючи на зростання продажів після переорієнтації в Азію, пише Nasdaq.

Так, виручка "Русалу" знизилася на 12,6%, до 12,2 мільярда доларів, а чистий прибуток упав більш ніж у шість разів, до 282 мільйонів доларів з 1,79 млрд доларів роком раніше. Компанія заявила, що середня реалізована ціна її алюмінію, який використовується в транспортуванні, будівництві та пакуванні, становила 2439 доларів США за тонну в 2023 році, що на 18% менше, ніж у попередньому.

Зазначається, що найбільший у світі виробник алюмінію за межами Китаю відчув сплеск виробничих витрат у 2022 році, оскільки його бізнес постраждав після вторгнення Росії в Україну в лютому того ж року. Хоча західних санкцій щодо "Русала" чи російського алюмінію немає, деякі західні споживачі уникають нових угод щодо металів російського виробництва.

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Продажі первинного алюмінію зросли на 6,6% до 4,2 мільйона тонн на рік, тоді як виробництво майже не змінилося на рівні 3,8 мільйона тонн. Виникли проблеми з транспортуванням, пошуком нових ринків та перебоями з постачанням сировини, зокрема, через зупинку глиноземного заводу "Русала" в Україні.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав. що європейські та американські покупці будуть агресивно конкурувати за близькосхідний алюміній, якщо Європейський Союз ухвалить рішення про заборону його імпорту з Росії.

В лютому Європейський Союз затвердили 13-й пакет обмежувальних заходів проти Російської Федерації, одна обмежень щодо російського алюмінію так і не запровадив.

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