Рекордний прибуток банку поповнить російську скарбницю і допоможе фінансувати війну проти України.

Російський Сбербанк має виплатити 752 мільярди рублів, а це 8 мільярдів доларів, у вигляді дивідендів. Минулого року банк показав найбільший за всю історію прибуток, що демонструє стійкість російської економіки всупереч західним санкціям.

"Виплати найбільшого російського банку становлять половину його прибутку за 2023 рік", - цитує виконавчого директора Германа Грефа видання Financial Times.

Половина виплати - 375 мільярдів рублів - надійде безпосередньо до російського бюджету, оскільки державі належать 50% плюс одна акція Сбербанку, що поповнює скарбницю Кремля для фінансування війни, яку режим Путіна веде в Україні. Дивіденди, що розподіляються державі, відповідають тому, що уряд запланував у своєму бюджеті на поточний рік.

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Зазначається, банківський сектор РФ оговтався від першої хвилі західних санкцій і залишився одним із важливих джерел неенергетичних доходів Кремля.

Ізольовані від світових ринків капіталу, російські кредитори отримали вигоду з різкого зростання субсидованих державою іпотечних кредитів і корпоративного кредитування, оскільки російська економіка воєнного часу стимулювала попит на фінансування.

У рублях дивіденди Сбербанку за 2023 рік на 30% перевищують дивіденди, виплачені за попередній рік - 565 мільярдів рублів, що також було рекордом на той момент.

Прибуток московського кредитора торік становив 1,5 трлн рублів, що більш ніж у п'ять разів більше, ніж попереднього року, і становить майже половину сукупного прибутку російських банків у розмірі 3,3 трлн руб.

За словами Грефа, близько 17% акціонерів Сбербанку отримають загалом близько 130 мільярдів рублів на спеціальні рахунки, де західні інвестори зможуть отримувати прибуток з Росії, чи то від акцій, чи то від ділових операцій у країні. Гроші не можуть бути виведені або переведені за кордон без дозволу російської держави.

Однак Греф заявив, що 2024 рік буде "значно складнішим" для російського банківського сектора, оскільки нормативні вимоги посилюються, а попит на кредити знизиться.

"Тим не менш, ми очікуємо досягнення більш високого чистого прибутку цього року порівняно з 2023 роком", - сказав він.

Санкції проти Росії - чи є ефект

Уже третій рік Захід бомбардує економіку Росії санкціями, намагаючись покарати за повномасштабне вторгнення в Україну. Тривалий час офіційний Кремль відкрито висміював західні економічні обмеження, зокрема й стелю цін на нафту.

Варто зазначити, що саме нафта і газ довгий час були основним джерелом поповнення скарбниці Путіна. Після того, як європейський ринок закрився для Росії основними покупцями нафти у Кремля стали Індія і Китай.

23 березня видання Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні компанії більше не прийматимуть танкери, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", через ризик, пов'язаний із санкціями.

18 квітня видання Bloomberg повідомило, що Москва хоче обійти західні санкції, проклавши два нові маршрути в Азію через Іран і арктичне узбережжя.

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