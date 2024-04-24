МВФ очікує, що наступного року зростання сповільниться до 1,8%, і попередив, що потенційні темпи зростання Росії впали приблизно до 1,25% з 1,7% до війни.

Уряд Росії підвищив свій прогноз зростання економіки на 2024 рік. Фактично, новий прогноз ВВП Москви на рівні 2,8% відповідає останньому прогнозу МВФ у 3,2%.

Видання Bloomberg пише, що сильний ринок праці та швидке зростання заробітної плати допомагають стимулювати споживчі витрати. При цьому, за даними МВФ, "є деякі ознаки перегріву", оскільки безробіття перебуває на рекордно низькому рівні.

Чому санкції не працюють

Експерт Олександр Ісаков пояснив, що санкції щодо російських енергоресурсів не такі жорсткі, як проти Венесуели та Ірану, тому що Захід намагається стримати подальше зростання цін на нафту.

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Крім того, деякі обмеження запровадили 2014 року після вторгнення до Криму, і Росія вже амортизувала ці витрати. При цьому він вказав, що деякі великі транснаціональні корпорації не покинули російський ринок.

Також експерт зазначив, що російські домогосподарства зберігають упевненість завдяки напруженому ринку праці. Наразі рівень безробіття становить 2,8%. Крім цього, Ісаков зазначив, що добровільний призов в армію з грошовими стимулами дав змогу зберегти спокій населення.

Чи буде російська економіка продовжувати зростати

Обмеженість ринку праці справді є побічним ефектом бюджетних витрат, пов'язаних із війною, які частково фінансуються за рахунок експорту енергоносіїв. Москві необхідно, щоб ціни на нафту залишалися на нинішньому рівні в 90 доларів за барель, щоб зберегти баланс бюджету.

МВФ очікує, що наступного року зростання сповільниться до 1,8%, і попередив, що потенційні темпи зростання Росії впали приблизно до 1,25% з 1,7% до війни. Зазначається, що це означатиме, що дохід на душу населення в Росії більше не може наближатися до західноєвропейського рівня в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Санкції проти Росії - чи є ефект

Захід продовжує бомбардувати економіку Росії санкціями, намагаючись покарати за агресію проти України. Тривалий час офіційний Кремль відкрито висміював західні економічні обмеження.

23 березня видання Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні компанії більше не прийматимуть танкери, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", через ризик, пов'язаний із санкціями.

18 квітня видання Bloomberg повідомило, що Москва хоче обійти західні санкції, проклавши два нові маршрути в Азію через Іран і арктичне узбережжя.

Водночас російський Сбербанк має виплатити 752 мільярди рублів у вигляді дивідендів. Минулого року банк показав найбільший за всю історію прибуток, що демонструє стійкість російської економіки всупереч західним санкціям.

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