Раніше американське Міністерство фінансів запровадило санкції проти російської суднохідної компанії "Совкомфлот".

Російський танкер "Приморье", який перебуває під санкціями США, таємно перевантажив нафту на інше судно, що може свідчити про нову тактику Москви, направлену на підрив ефективності американських обмежень.

Видання Bloomberg пише, що у квітні судно вирушило до російського чорноморського порту Новоросійськ і забрало там вантаж нафти марки Urals. Після цього танкер вирушив у рейс довжиною приблизно 12 тис км і прибув у місце, яке знаходиться приблизно за 100 км на схід від Республіки Сінгапур.

Після цього судно зникло із ідентифікаційної системи. За супутниковими даними, вантаж з танкера було передано на інше судно – Ocean Hermana. Відомо, що йому близько 20 років. Не виключено, що зрештою вантаж доставлять на один з нафтопереробних заводів КНР.

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Експерти вважають, що подібним чином росіяни можуть вчинити і з іншими танкерами, які перебувають під санкціями. Повідомляється, що вже зараз інше російське судно – "Братськ" – слідує маршрутом танкера "Примор'я". Воно також знаходиться під санкціями.

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У березні повідомлялось, що через ризик, пов'язаний із західними обмеженнями, індійські нафтопереробники вирішили більше не приймати танкери, які належать російському "Совкомфлоту".

Втім, у квітні стало відомо, що Нью-Делі почав прийом російських танкерів з нафтою після короткочасної зупинки – судно компанії "Совкомфлот" вивантажилось у одному з західних портів Індії.

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