Глава держави ввів у дію рішення РНБО на основі пропозицій СБУ.

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові обмежувальні заходи проти юридичних і фізичних осіб Російської Федерації. Про це йдеться в указі глави держави №395/2025 від 10 червня.

Зокрема, президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції на основі пропозицій від Служби безпеки України. Санкції запроваджено проти організацій, які займаються перевихованням українських дітей з метою нав'язування російської пропаганди і мілітаристської ідеології проти України.

У списку юридичних осіб зазначається, що спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи запроваджені відносно "Федерального державного бюджетного навчального закладу "Міжнародний дитячий центр "Артек". Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, а також інші заходи. Обмеження запроваджуються на 50 років.

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Також під обмежувальні заходи потрапили:

"Загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді "Рух перших",

"Регіональне відділення Загальноросійського громадськодержавного руху дітей і молоді "Рух перших" Херсонської області",

"Автономна некомерційна організація "Центр гуманітарних та культурних ініціатив "Рассвєт",

"Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет",

"Загальноросійська громадсько-державна просвітницька організація "Російське товариство "Знання",

"Регіональне відділення Загальноросійської громадськодержавної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя",

"Всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун" та інші.

Крім того, санкції запроваджені проти близько 50 фізичних осіб.

Санкції проти Росії

У травні 2025 року Європейський Союз схвалив новий, уже 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Вони стосувалися в тому числі російського тіньового флоту.

Крім того, вже триває робота над 18-м пакетом санкцій ЄС проти Росії. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн каже, що під обмеження можуть потрапити, зокрема, газопроводи "Північний потік" і "Північний потік 2".

Нагадаємо, що в лютому президент Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" РФ, а також викрадачів української культурної спадщини.

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