Було запроваджено обмеження проти 56 громадян РФ і одного громадянина Ірану, які є капітанами суден російського "тіньового флоту".

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради нацбезпеки та оборони від 5 лютого. Глава держави підписав відповідні укази № 67 та 68.

Нові санкції стосуються капітанів "тіньового флоту" РФ, а також викрадачів української культурної спадщини. Так, було запроваджено обмеження проти 56 громадян РФ і одного громадянина Ірану, які є капітанами суден російського "тіньового флоту" та беруть участь в експорті російської нафти в обхід встановленої цінової стелі.

Під санкції потрапили, зокрема капітани таких танкерів:

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Liberty – Микола Цома,

Bolero – Григорій Мотайленко,

Cassiopeia – Олександр Юрпалов,

Callisto – Олександр Фількін.

Примітно, що ці танкери також перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС. Оператором суден виступає компанія "Совкомфлот", яка теж перебуває під санкціями західними санкціями.

Крім того, обмеження будуть застосовані щодо капітана судна моті компанії Gatik Ship Management Євгена Безрукова, капітана танкера Moti, оператором якого є компанія Gatik Ship Management, капітана танкера Fjord Seal, оператором якого є компанія Prominent Shipmanagement Limited Ігора Кучерова. Санкції також торкнулися громадянина Ірану Алі Мохсені, який є капітаном танкера Daksha. Оператором цього судна є зареєстрована в ОАЕ компанія Oceanlink Maritime DMCC.

Що стосується викрадачів культурної спадщини України, то санкції запроваджені проти осіб, що задіяні в розкраданні шляхом проведення незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму і вивезення культурних цінностей з території України. Серед них, зокрема – перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін, його заступник Володимир Осінцев, голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту РФ Роман Рибало та директор Інституту археології російської Академії Наук (теж перебуває під санкціями) Микола Макаров. Ці особи видавали незаконні дозволи на проведення археологічних розкопок в окупованому Росією Криму.

Також санкції запровадили проти осіб з подвійним громадянством (усього 18 імен). Серед них і перша заступниці "міністра культури Криму" Ольга Бурова, а також директор Мелітопольського краєзнавчого музею Євген Горлачов, який поділився з РФ інформацію про місце зберігання "Скіфського золота".

Санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Захід посилювати санкції проти РФ. За її словами, вже запроваджені обмеження працюють – у російській економіці з'являються серйозні тріщини.

Видання Business insider зазначало, що запроваджені Заходом санкції боляче вдарили по "тіньовому флоту" РФ. У країни-агресорки дедалі більше проблем з експортом нафти.

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