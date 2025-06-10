Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Росія продовжує нести смерть і руйнування Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що може увійти до 18-го пакету санкцій щодо Російської Федерації. Під удар можуть потрапити газопроводи "Північний потік" і "Північний потік 2" та російська нафта.

У своєму акаунті в соцмережі Х вона повідомила, що нові обмеження будуть спрямовані на енергетичний і банківський сектор Росії.

"Ми хочемо миру для України. Але попри тижні дипломатичних зусиль, попри заклик президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського, - УНІАН) до безумовного припинення вогню, Росія продовжує нести смерть і руйнування Україні... Тому, ми посилюємо тиск на Росію, адже сила - це єдина мова, яку Росія може зрозуміти", - заявила фон дер Ляєн.

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До нового пакету санкцій можуть увійти такі пропозиції:

зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель;

відключення від SWIFT ще 22 російських банків;

заборона на використання російських "Північних потоків";

включення до списку санкцій 77 танкерів "тіньового флоту";

заборона країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини.

Санкції проти Росії - останні новини

20 травня Рада ЄС схвалила 17-й пакет санкцій проти Росії, розширивши перелік підсанкційних кораблів тіньового флоту нашого ворога.

Невдовзі після цього стало відомо про початок роботи над новим пакетом санкцій ЄС проти РФ, який також має бути затверджений усіма державами-членами блоку.

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