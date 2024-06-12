Заходи спрямовані на обмеження товарів, вироблених і проданих через треті країни.

Адміністрація президента Джо Байдена розширює санкції на продаж напівпровідникових мікросхем та інших товарів до Росії, націлені на сторонніх продавців у Китаї та інших країнах, пише Bloomberg за ознайомлених людей.

Зазначається, що адміністрація Байдена 12 червня оголосить про зміни, які розширюють сферу дії існуючого експортного контролю та обмежень, спрямованих на товари з американським брендом, навіть якщо вони не виробляються в США.

Зокрема, чіпи є ключовою мішенню змін. Росії все ще вдається отримувати чіпи з третіх країн для використання в ракетах та інших компонентах, критично важливих для поля бою, незважаючи на спроби обмежити доступ Москви до технологій.

Відео дня

За словами журналістів, США розширять категорії заборонених товарів, публікуючи ширші коди продукції, а також ідентифікуватимуть за адресами гонконгські компанії, які, за їхніми словами, переправляють товари до Москви. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що нові заходи будуть запроваджені, але відмовився обговорювати деталі. "Цього тижня ми оголосимо про потужний набір нових санкцій та заходів з експортного контролю", – заявив Кірбі.

За його словами, ці заходи будуть спрямовані на організації та мережі, які допомагають Росії закуповувати товари для використання у війні, посилять правила для "фінансових посередників" та обмежать ключові сектори. Міністерство торгівлі, яке здійснює нагляд за експортним контролем, відмовилося від коментарів.

Сторонні продавці

Одна з найбільших змін у розширених санкціях стосується того, як США забезпечують дотримання правил, що вимагають експортної ліцензії для виробників або сторонніх продавців, які продають мікросхеми та інші товари російським військовим структурам.

Американські регулятори мають на меті обмежити продаж мікросхем, вироблених за кордоном, якщо вони мають американський бренд, або якщо вони виготовлені за американською технологією чи на обладнанні, пов'язаному з США, а отже, підпадають під дію санкцій. Раніше правозастосування було зосереджене більше на товарах американського походження. США виявлятимуть сторонніх продавців і попереджатимуть їх про те, що їм заборонено відправляти чіпи з американським брендом до Росії. Такі перекупники часто базуються в Китаї.

За словами людей, США також вперше опублікують адреси у своєму списку санкцій, якого увійшли вісім адрес у Гонконзі, які, на думку американського уряду, пов'язані з переправленням чіпів до Росії. Компанії, які порушують санкції, можуть отримати кримінальне покарання або обмеження на їхні власні ресурси, сказав один із співрозмовників.

Адміністрація Байдена також деталізує так звані тимчасові заборони, пов'язані з фірмами, які вони звинувачують у порушенні обмежень і продажу товарів, зокрема, пов'язаних з російським авіаційним сектором. Крім того, США розширюють обмеження на корпоративне програмне забезпечення, яке використовується в Росії, що на практиці призведе до зупинки оновлень для цього програмного забезпечення.

Доступ до технологій

Розширення обмежень на чіпи, вироблені за кордоном, є останнім кроком у довготривалому прагненні США і Європейського Союзу обмежити доступ Росії до технологій, що використовуються у військових цілях. Незважаючи на численні раунди торговельних обмежень, Росія частково обходила їх, імпортуючи необхідне через треті країни або мережі посередників. Минулого року Росія імпортувала сучасних мікросхем на суму понад 1 мільярд доларів.

Підсанкційні товари

США погрожують санкціями китайським компаніям, що постачають РФ товари для військових потреб. Європейським компаніям теж зробили відповідне попередження.

Раніше УНІАН писав, що китайські товари "подвійного призначення" допомагають військовій машині Росії. Пекін не постачає Москву зброєю, але відправляє величезну кількість товарів, які Росія використовує для постачання своєї армії.

Вас також можуть зацікавити новини: