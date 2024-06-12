Європейський союз також пропонує запровадити санкції проти 13 суден, які використовуються для тіньового імпорту.

Європейський союз пропонує ввести санкції проти російського нафтоперевалочного гіганта ПАТ "Совкомфлот". Зазначається, що це рішення дасть змогу ще більше обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України.

Видання Bloomberg пише, що "Совкомфлот" був однією з ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень. Компанія також надає послуги з розвідки і видобутку на шельфі та морських перевезень скрапленого природного газу.

У відповідь на війну Росії в Україні країни "Великої сімки" запровадили обмеження на експорт російської сирої нафти і нафтопродуктів, щоб обмежити доступ країни до західних послуг з транспортування і страхування. Москва пристосувалася до обмежень, включно із забороною ЄС на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азіатським клієнтам.

Відео дня

Пропозиція Європи послідувала за рішенням США запровадити санкції проти "Совкомфлота" і 14 танкерів, пов'язаних із цією компанією, у спробі скоротити продажі нафти. Для затвердження можливих санкцій ЄС потрібна підтримка всіх країн-членів, і до цього часу план може змінитися.

Європейський союз також пропонує запровадити санкції проти 13 суден, що беруть участь у перевезенні товарів і технологій, які використовуються в секторі оборони і безпеки, а також у транспортуванні нафти і нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектора.

Російський "тіньовий" флот - останні новини

У березні повідомлялося, що через ризик, пов'язаний із західними обмеженнями, індійські нафтопереробники вирішили більше не приймати танкери, що належать російському "Совкомфлоту". Щоправда, пізніше вони від цього рішення відмовилися і знову почали приймати російську нафту.

Також видання Bloomberg розкрило таємну схему Росії з перевезення своєї нафти. Так, російський танкер "Примор'я", який перебуває під санкціями США, таємно перевантажив нафту на інше судно.

Вас також можуть зацікавити новини: