Як раніше повідомлялось, новий пакет санкцій проти Росії не буде мати заборон на імпорт.

У Євросоюзі пропонують ввести нові санкції проти 55 компаній і більше ніж 60 фізичних осіб, які допомагають російській агресії проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Обмеження спрямовані проти окремих осіб та компаній, які виробляють зброю та постачають ключові технології для російського ОПК. Санкції також повинні торкнутися судноплавних фірм, що забезпечують транспортування боєприпасів до Росії з Північної Кореї.

Якщо казати про окремих осіб, то обмеження пропонують ввести проти чиновників, політиків, а також директорів компаній. Серед них фігурує ім'я Олексія Дюміна — колишнього охоронця Путіна, який зараз займає пост губернатора Тульської області.

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Перш ніж затвердити ці пропозиції, треба щоб їх підтримали всі держави-члени ЄС. Пропозиції можуть змінитися до того, як країни домовлятися між собою.

13-й пакет санкцій проти Росії

У січні ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій: його мають затвердити до 24 лютого. Зазвичай цей пакет називають "обмеженим" чи "слабким ", бо, як раніше повідомлялось, він не буде мати заборон на імпорт.

В Єврокомісії спеціально пішли таким шляхом, щоб не спричиняти гострих дебатів між країнами-членами Євросоюзу і сприяти максимально швидкому прийняттю нових санкцій.

При цьому 14-й пакет, який хочуть запропонувати вже скоро, може містити нові заборони на імпорт.

Нагадаємо, попередній, 12-й пакет санкцій Євросоюз погодив у грудні. Обмеження включали до себе запровадження заборон на прямий чи непрямий імпорт алмазів з РФ.

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