Збільшення отримання РФ підсанкційних товарів чиновники назвали "надзвичайно тривожним".

Євросоюз вимагає від урядів країн-членів закрити лазівки, через які заборонена продукція попадає до росіян. Про це повідомляє Politico.

У середу, 7 лютого, до столиць країн-членів ЄС було надіслано листа, у якому Європейська комісія попередила про необхідність "негайних, узгоджених та рішучих дій з боку всіх нас".

Зазначається, що заборонені товари постачають до Росії через країн-посередників. На користь цього говорять цифри. Експорт заборонених товарів з ЄС до країн, що не входять до складу об'єднання, зріс із 3 млрд євро до повномасштабної війни до 5,6 мільярдів євро до середини минулого року.

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Це збільшення чиновники назвали "надзвичайно тривожним". На їхню думку воно компенсує втрату легальної торгівлі з Москвою.

Єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід МакГіннесс та Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявили у листі, що згодом поділяться "детальною інформацією" про компанії, що ухиляються від санкцій. Чиновники зв’яжуться зі столицями до середини квітня, щоб оцінити вжиті заходи.

У своєму листі ЄС закликав уряди притягнути до відповідальності операторів, які активно підривають санкції і взагалі більш серйозно ставитися до проблеми. Зокрема, МакГіннесс радить країнам більш активно ділитися інформацією щодо порушників.

Нові санкції

До кінця лютого Європейський союз прийме новий, 13-й пакет санкцій проти Росії, однак Україні не варто мати від нього багато очікувань. Як стало відомо, він стане найслабшим і взагалі не буде містити заборон на імпорт. Натомість там будуть списки юридичних та фізичних осіб, що підлягають обмеженням.

Незабаром після того, як ухвалять 13-й пакет, Єврокомісія планує запропонувати 14-й, в який хочуть включити нові заборони на імпорт.

Нагадаємо, 12-й пакет санкцій погодили у грудні. Він включав до себе запровадження заборон на прямий чи непрямий імпорт російських алмазів.

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