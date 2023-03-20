З 1 березня Туреччина перестала бути головним хабом для обходу антиросійських санкцій.

Туреччина дійсно призупинила транзит до Росії підсанкційних товарів, піддавшись тиску США та Європи. Про це агентству Reuters розповіли поінформовані особи.

Стверджується, що уряд Туреччини поінформував бізнес про те, які іноземні товари відтепер не можна переправляти в Росію. Заборона діє з 1 березня, заявив глава Стамбульської Асоціації експортерів чорних і кольорових металів Четін Текделіоглу.

"Будь-які товари з цього списку заблоковані для ввезення в Росію, незалежно від того, з якої країни вони походять", — сказав він.

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За словами неназваного дипломата з Європейського Союзу, влада Туреччини в усній формі гарантувала Європейській комісії, що з 1 березня санкційні товари не переправлятимуться до Росії.

Офіційно цю інформацію влада Туреччини не коментує.

У той же час раніше згаданий представник Стамбульської Асоціації експортерів зазначив, що товари, вироблені в Туреччині, навіть з санкційними комплектуючими з інших країн, як і раніше можуть ввозитися в Росію без обмежень.

Як Росія намагається обходити санкції

За даними Bloomberg, Росія досить успішно обходить санкції Європейського Союзу і країн "Великої сімки" і забезпечує свій ВПК імпортними комплектуючими. Основні потоки імпорту йдуть транзитом через Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан.

Наразі Європейський союз намагається посилити контроль за виконанням введених санкцій, щоб передові технології не потрапляли до рук російських військових.

При цьому Захід бореться з "ухиленням" від виконання санкцій не тільки за кордоном, а й у себе вдома. Приміром, у Нідерландах розслідують 45 кримінальних справ щодо обходу санкцій ЄС проти Росії.

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