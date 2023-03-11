Євросоюз і США все більше уваги приділяють ліквідації будь-яких лазівок і запобігання обходу введених санкцій.

Європейський союз вимагатиме посилити контроль у країнах, де спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Експорт передових напівпровідників, мікросхем та інших технологій з ЄС і країн "Великої сімки" до Росії значно скоротився після запровадження санкцій і експортного контролю. Але поставки з ЄС і G7 до таких держави, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан і 12 інших країн Східної Європи і Центральної Азії, різко зросли. Також спостерігається сплеск експорту з цих країн до Росії.

За словами джерел Bloomberg, мета запиту про посилення контролю - визначити, чи потрапляють підсанкційні товари до Росію. Запит, який включатиме розширення моніторингу та збору інформації про торговельні потоки, застосовуватиметься до сотень санкціонованих товарів і технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

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ЄС і його союзники наразі все більше уваги приділяють ліквідації будь-яких лазівок і запобігання обходу введених санкцій. США також посилюють тиск на Туреччину і ОАЕ, щоб обмежити торговельні операції з Росією. Цього місяця Туреччина призупинила транзит товарів, що підпадають під санкції, до Росії. Але зберігаються побоювання, що товари, продані на турецький ринок, в кінцевому підсумку можуть бути реекспортовані, сказало одне з джерел.

Тим часом, президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі в Білому домі заявили про поглиблення роботи з контролю за дотриманням санкцій.

"Ми поглиблюємо нашу спільну роботу з активного застосування наших санкцій і заходів експортного контролю, а також з припинення і запобігання обходу санкцій і реекспорту, щоб закрити доступ Росії до всіх ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину", - йдеться в спільному Байдена і фон дер Ляйен.

"В рамках цього ми разом робимо нові кроки, щоб націлитися на додаткових суб'єктів із третіх країн по всьому світу, щоб підірвати підтримку війни Росії з будь-якого куточка світу, де вона ідентифікована", - заявили вони.

Обхід Росією санкцій

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Bloomberg написало, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн "Великої сімки", щоб забезпечити постачання напівпровідників та інших технологій, важливих для війни проти України. Згідно з аналізом даних про торгівлю, сучасні чіпи і мікросхеми, виготовлені в ЄС та інших державах, доставляються в Росію через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан й інші.

Також стало відомо, що РФ, попри запроваджені санкції, закуповувала мікрочіпи у виробників з Нідерландів через невелику групу китайських компаній.

Деякі європейські чиновники стурбовані тим, що ЄС все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання введених санкцій і відстає від США. Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що в ЄС має бути створений єдиний орган, завданням якого була б централізована боротьба з масовим обходом санкцій проти РФ.

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