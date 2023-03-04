Експорт із країн ЄС до Росії різко впав після введення санкцій. Але зріс як експорт до країн, близьких до РФ, так і експорт із цих країн далі в Росію.

Прокуратура Нідерландів відкрила 45 кримінальних справ проти компаній та приватних осіб, підозрюваних у обході санкцій проти Росії.

Про це пише RTL Nieuws. Зазначається, що на кінець 2022 року таких справ було відкрито 27, але в Генпрокуратурі країни допускають, що розслідувань побільшає.

"Слід очікувати, що чим довше діятимуть санкції, тим більше буде випадків обходу обмежень", - говорить прес-секретар Ельс Мартенс.

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З 45 кримінальних розслідувань, які в даний час ведуться, 29 пов'язані з порушеннями імпортних і експортних санкцій. Інші розслідування стосуються порушень фінансових санкцій.

"Як мінімум одне кримінальне розслідування вже знаходиться на розгляді в суді. Дмитро К. підозрюється в експорті мікрочіпів і, можливо, дронів до Росії, у тому числі через Казахстан. Однак, ця справа досі не розглянута судом по суті", - пише видання.

З моменту вторгнення Росії в Україну голландська митниця стежить за новими правилами перевезення товарів з і до Росії і Білорусі, пише RTL Nieuws. За рік було проведено понад сто тисяч перевірок. 357 разів вантаж зупинявся для додаткового контролю. Були предмети розкоші, але також були виявлені товари військового призначення або деталі для вертольотів.

Зазначається, що прямий експорт із країн ЄС до Росії різко впав після введення санкцій. Але збільшується як експорт до країн, близьких до РФ, так і експорт із цих країн далі в Росію. Це може вказувати на спробу обійти введені санкції.

Прикладом є експорт до Киргизстану. Торгові дані Організації Об'єднаних Націй (Comtrade) показують, що в період із березня по листопад 2022 року експорт із Нідерландів зріс на 142% порівняно з тим же періодом роком раніше. Експорт із Киргизстану до Росії збільшився за цей період на 233%. Також збільшився експорт з інших сусідніх країн до Росії.

Митниця Нідерландів також спостерігає зростання торгівлі з сусідніми з РФ країнами після введення санкцій.

"Це пояснюється тим, що сторони освоюють нові ринки. Водночас ми дуже уважно ставимося до того, чи не відбувається це також для доставки товарів до Росії через "чорний хід". Це означає, що ми також встановили там більше перевірок, ніж раніше", - говорить Пітер ван Буйтенен, регіональний директор митної служби порту Роттердам. Він додав, що митниця адаптувала стратегію контролю.

"Основна мета санкційного законодавства - зупинити війну в Україні. Будь-яка компанія, яка обходить це санкційне законодавство, сприяє затягуванню війни", - зазначили в прокуратурі Нідерландів. Обхід санкційного законодавства карається позбавленням волі на строк до шести років, громадськими роботами або штрафом у розмірі до 90 тисяч євро.

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, розслідування видання NOS показало, що Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників із Нідерландів, попри введені санкції. Росія отримує чіпи двох основних голландських виробників - NXP і Nexperia. Схема реалізується через невелику групу китайських компаній, які закуповують чіпи в Нідерландах, а потім перепродають їх в Росію.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що Європейський Союз повинен створити орган, який би централізовано боровся з масовим обходом антиросійських санкцій. Планується, що новий санкційний штаб створить контрольний список секторів і торгових потоків із високим ризиком обходу.

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