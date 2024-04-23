Під удар потраплять не тільки російські компанії, а також із Туреччини, ОАЕ і Гонконгу.

Європейський союз розглядає можливість введення санкцій проти більш ніж десятка компаній, які продовжують постачати в Росію підсанкційні товари.

Видання Bloomberg пише, що ці компанії, що базуються в Росії, а також у Туреччині, ОАЕ, Китаї та Гонконзі, імпортували санкційні товари з Європи на мільйони євро, які використовувалися російськими військовими.

Євросоюз вважає своїм першочерговим завданням припинення діяльності компаній, що обходять санкції щодо товарів, які виявили в російській зброї. Зазначається, що Росія, як і раніше, отримує заборонені технології на десятки мільйонів євро через треті країни, а також компанії та дочірні підприємства в цих країнах.

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ЄС також розглядає питання про введення санкцій проти невеликої кількості китайських і гонконгських компаній, які нібито постачали Росії супутникові знімки та інші технології.

Деякі з компаній, щодо яких розглядаються потенційні санкції, базуються за межами Росії, але мають зв'язки з російськими та білоруськими особами і фірмами. Очікується, що країни ЄС розпочнуть обговорення нового пакета санкцій наприкінці цього тижня.

У статті зазначено, що з Європи в Росію досі постачають технології, пов'язані з навігаційними системами для ракет, антени, а також компоненти, що використовуються у військовому комп'ютерному обладнанні. Більша частина обладнання вироблено в ЄС або США. Таким чином, деякі західні компанії допомагають підтримувати технологічний розвиток Росії та її зусилля на полі бою, йдеться в документі. Деякі з розглянутих фірм раніше потрапили під санкції США.

Санкції проти РФ - останні новини

На початку квітня 2024 року віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС розпочав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості агресора обходити вже введені санкції. Основна мета цього пакета - обмежити здатність РФ обходити вже введені санкції.

Зі свого боку міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем заявив, що наступний пакет санкцій має містити кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід обмежень.

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