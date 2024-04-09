Основна мета цього пакету - обмежити здатність РФ обходити вже запроваджені санкції.

ЄС почав роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії, який покликаний зменшити можливості агресора обходити вже запроваджені санкції. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час виступу в Європейському парламенті.

"Ймовірно, він включатиме великий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на запобігання обходу [вже запроваджених санкцій] – наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушити ліміт цін на експорт нафти", – повідомив він.

За словами Домбровскіса, Єврокомісія також вивчає шляхи протидії обходу санкцій через іноземні дочірні підприємства західних компаній.

Відео дня

"Ми продовжимо тиснути на Росію і на тих, хто її підтримує на полі бою, де б вони не були. Ми будемо продовжувати переслідувати наближених до Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обійти санкції чи поповнити її військовий арсенал", – запевнив віце-президент Єврокомісії.

За словами Домбровскіса, 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії мають ухвалити до кінця весни.

Західні санкції проти Росії

Як писав УНІАН, попередній, 13-й пакет санкцій проти Росії Євросоюз запровадив 23 лютого цього року – напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Ці обмеження зачіпали 106 фізичних і 88 юридичних, причетних до підтримки російської агресії.

Також ми розповідали, що торговельний бум між Туреччиною та Росією зупиняється через західні санкції. За даними Міністерства торгівлі Туреччини, експорт до Росії в першому кварталі впав на 33,7% порівняно з роком раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: