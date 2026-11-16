ЄС вдарив санкціями по банківському та нафтовому секторам РФ, керівникам Wildberries і Ozon

Обмеження застосовано через постійні російські удари по критичній цивільній інфраструктури України.

Рада Європейського Союзу запровадила додаткові санкції проти 12 фізичних і 101 юридичної особи, причетних до фінансування війни Росії проти України та підтримки російського "тіньового флоту".

Як йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС, санкції застосовано у відповідь на невибіркові атаки проти України, особливо її цивільної інфраструктури. Зокрема, майже 50 російських банків і фінансових інституцій додано до санкційних списків.

"Шляхом поступового посилення і розширення санкцій проти банківського сектору Росії, Європейський Союз перекриває фінансові канали, які обробляють державні доходи і фінансують воєнні зусилля Росії", - наголошується у повідомленні.

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Крім того, ЄС посилює заходи, спрямовані на електронну торгівлю в Росії. Під санкції потрапили єдиний акціонер російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries Тетяна Кім та Олександр Чачава, який контролює пакет акцій Ozon - ще одної головної російської компанії з електронної торгівлі.

Також під санкції потрапили компанії і бізнесмени з нафтового і енергетичного секторів РФ. Відповідні енергетичні компанії керують російськими нафтопереробними заводами і нафтовим терміналом у Санкт-Петербурзі, а також активні у сегменті розвитку і видобутку нафти.

Разом з тим, санкції запроваджуються проти низки компаній з ОАЕ, Китаю, Сейшельських островів та Оману, які є покупцями продуктів сирої нафти російського походження, а також деяких бізнесменів, які володіють або керують суднами "тіньового флоту", на які поширюються обмеження ЄС, і незаконно перевозять російську нафту.

Санкції запроваджуються у зв’язку з підривом або загрозою територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції передбачають замороження активів і заборону на надання підсанкційним особам економічних ресурсів. Також передбачається заборона на в’їзд до ЄС для фізичних осіб.

Санкції проти Росії - останні новини

У жовтні близько 1,6 тисячі представників російського військово-промислового комплексу потрапили під санкції.

У вересні представники Євросоюзу домовилися продовжити на три роки дію санкцій проти Росії, які поширюються на 3 тисяч фізичних та юридичних осіб. Однак із санкційного списку виключили двох російських олігархів.

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