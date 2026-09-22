ЄС продовжив санкції проти РФ на 3 роки, але виключив двох російських олігархів, - Reuters

Латвія до останнього виступала проти цього рішення.

Представники Європейського Союзу домовилися продовжити на три роки дію санкцій проти Росії, які поширюються на 3 000 фізичних та юридичних осіб. Однак із санкційного списку виключили двох російських олігархів, пише Reuters з посиланням на європейських дипломатів.

Зазначається, що представники ЄС домовилися виключити зі списку санкцій російських мільярдерів Алішира Усманова та Михайла Фрідмана в обмін на продовження санкцій на три роки. Латвія до останнього виступала проти цього рішення.

В агентстві нагадали, що для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка. Раніше вони продовжувалися кожні шість місяців.

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Чому Франція та Люксембург домагалися виключення олігархів зі списку санкцій

Раніше стало відомо, що Франція домагається від інших країн Європейського Союзу виключення з санкційного списку узбецько-російського олігарха Алішера Усманова.

Пізніше троє європейських дипломатів повідомили Reuters, що Париж закликає ЄС зняти санкції з Усманова через тиск з боку Азербайджану, який утримує двох громадян Франції. Магнат гірничо-металургійної галузі ініціював у Європі низку судових розглядів з метою домогтися зняття санкцій, а його адвокати оскаржили твердження в ЗМІ, які стали підставою для введення обмежувальних заходів.

Financial Times повідомляло, що Люксембург вимагав виключити зі списку й російського банкіра Михайла Фрідмана. Раніше олігарх подав арбітражний позов проти Люксембургу на суму 15,8 млрд доларів.

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