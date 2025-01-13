Раніше повідомлялося, що підсанкційні танкери з російською нафтою застрягли біля берегів КНР.

Індія не буде приймати нафтові танкери, на які США наклали санкції за їх роль у перевезенні вантажів для РФ. Про це з посиланням на високопоставленого індійського чиновника повідомляє Bloomberg.

За словами чиновника, суднам, яких торкнулися обмеження, не дозволять розвантажуватися. Це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня. Таким чином, вплив санкцій може бути відчутним через кілька місяців.

Зазначається, що в індійських банках будуть вимагати сертифікати, щоб переконатися, що сировина не походить від підсанкційних постачальників. При цьому індійські нафтопереробники ризикують втратити знижку на російську нафту.

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Як би там не було, ситуація для РФ навряд чи стане критичною. За словами індійського високопосадовця, росіяни все рівно знайдуть способи доставити свою сировину до індійського покупця.

Для самого Нью-Делі обмеження також не стануть великою проблемою. Справа в тому, що країни ОПЕК мають 3 млн барелів на день вільних потужностей. До того ж постачальники, які не входять до складу організації, з легкістю можуть додати необхідні барелі.

Чиновник додав, що вже зараз нафтопереробники з Індії активно ведуть перемовини щодо укладення нових угод з постачальниками з Близького Сходу.

Нові санкції проти РФ – що відомо

Раніше повідомлялося, що кілька підсанкційних танкерів з більш ніж 2 млн барелів російської нафти застрягли біля берегів КНР.

Це сталося після того, як 10 січня Сполучені Штати ввели проти них нові обмеження. Фахівці вважають, що санкції можуть боляче вдарити по російському нафтовому експорту до країн Азії.

В теорії обмеження можна було запровадити раніше, однак в адміністрації Байдена побоювались, що це може призвести до зростання нафтових цін, а отже, і зростання цін на бензин. Останнє могло негативно позначатись на рейтингу "‎демократів"‎ напередодні президентських виборів.

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